Алёна Морозова Место взлёта По заказу предприятий в авиационном техникуме открыли пять новых специальностей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским авиационным техникумом

Пермский авиационный техникум — старейшее образовательное учреждение Западного Урала. В 2021 году Алексеевскому реальному училищу, правопреемником которого является авиатехникум, исполняется 145 лет.

Главная задача — подготовка высококвалифицированных специалистов для аэрокосмической отрасли Пермского края. По заказу предприятий было открыто пять новых специальностей: «Информационные системы и программирование», «Аддитивные технологии», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Технология металлообрабатывающего производства», «Управление качеством продукции». Конкурс абитуриентов в последние три года составляет в среднем семь человек на место, по некоторым специальностям — до 20 человек на место.

Для создания современной системы формирования прикладных квалификаций в Пермском крае техникум получил статус федеральной инновационной площадки. В настоящее время реализуются инновационные проекты дуального образования с ПАО «Протон-ПМ», АО «Авиадвигатель», ПАО «ПНППК», АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК-Стар».

Техникум также вошёл в объединение промышленных предприятий — инновационный территориальный кластер «Технополис «Новый Звёздный». На территории ПАО «Протон-ПМ» создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций аэрокосмической промышленности. В рамках центра функционируют два структурных подразделения техникума на предприятии — учебно-тренировочный полигон по сборке и испытанию авиадвигателей и учебно-производственный тренировочный центр по технологии машиностроения. Было закуплено оборудование для создания лаборатории испытаний газотурбинных двигателей и приобретено металлорежущее оборудование — станки с ЧПУ фирмы DMG MORI Seiki — и класс программирования для станков с ЧПУ. Частью МЦПК является корпоративный центр дуального образования.

При поддержке Министерства образования и науки Пермского края и базовых предприятий авиатехникум дважды становился победителем национального проекта «Образование», оснащая лаборатории и мастерские новейшим оборудованием.

В настоящее время реализуется инвестиционный проект строительства нового учебного корпуса авиатехникума и реконструкции главного здания учебного заведения.

Директор техникума Александр Дическул, проработав более 40 лет в сфере образования Перми, внёс значительный вклад в развитие профессионального образования и заслуженно был выдвинут на присвоение звания «Почётный гражданин Перми». В настоящее время авиатехникум занимает лидирующие позиции в Пермском крае, а также по итогам российского мониторинга — в целом по стране.

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