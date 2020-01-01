Дмитрий Енцов журналист «Найдите хоть одного предпринимателя, который дарит миллиард» Арбитражный суд Пермского края отклонил ходатайство о переводе дела по спорной школе в Красных казармах в Верховный суд РФ и не согласился выслушать Александра Репина как свидетеля Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа, споры о которой идут почти весь 2020 год

Администрация Перми

Во вторник, 26 января, в Арбитражном суде Пермского края продолжилось предварительное заседание по иску администрации Перми к ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р». Предметом разбирательства является спорная школа в микрорайоне Красные казармы, которую построил ответчик за свой счёт, но так и не передал муниципалитету из-за запрета властей на высотную застройку, как хотел «Сатурн-Р».

Напомним, прошлое заседание закончилось тем, что суд, в том числе, принял к рассмотрению ходатайство застройщика о переводе дела в Верховный суд РФ так как, по мнению ответчика, местный суд не может быть объективным.

Свои прошлые доводы застройщик, в лице гендиректора Евгения Филимонова, повторил и 26 января.

«Все судьи согласовываются губернатором и аппаратом губернатора», — пояснил Филимонов.

На вопрос судьи «каким правовым актом он это мотивирует», ответчик ответил просто: «сложилось из практики».

После короткого перерыва (а таких перерывов было несколько) суд решил отклонить ходатайство, мотивировка которого появится в картотеке дела через несколько дней.

Более того, суд отклонил и ещё несколько ходатайств застройщика. В частности, привлечь в качестве третьей стороны представителя жилого дома по ул. Чернышевского, 23. Это довольно известный в Перми дом, который недавно «собирались сносить», граничащий с воздвигаемым «Сатурном» ЖК «Арсенал».

Юрист представителей жильцов посчитал, что отказ властей в разрешении строить четвёртую очередь ЖК «Арсенал» приводит в том числе к тому, что жители ЖК «ставят автомобили во дворах её дома», плюс это мешает проезду скорых и пожарных.

Жилой дом на Чернышевского, 23 Фото: yandex.ru/maps/

Кроме того, суд решил пока не вызывать в качестве свидетеля ответчика — владельца и учредителя всего холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина (на этом настаивал Евгений Филимонов, а сам Репин в это время сидел на лавочке в коридоре суда). Как пояснила судья: в данный момент в этом нет необходимости (после этого Репин решил, что сидеть там больше нет смысла).

При этом в каждом перерыве Репин выдавал небольшие, но яркие, относительно всей ситуации вокруг школы, спичи.

«Оплатите мне школу и дороги (это к властям, — Прим.) и я вам её (школу, — Прим.) подарю. Найдите хоть одного предпринимателя, который дарит миллиард (примерно в такую сумму застройщик оценивает все затраты на строительство школы и землю под ней, — Прим. Ред.)», — пожалуй, самое яркое «коридорное» высказывание главы холдинга.

Примерно то же самое уже в зале суда после перерыва повторил и гендиректор. При этом несколько раз он заявил, что то самое соглашение [между застройщиком и мэрией], согласно которому власти и требуют себе школу, было подписано несколько лет назад «по принуждению». Мол, «наверху» прямо сказали: не построите школу — строить жильё не будете.

На уточняющий вопрос судьи, сможет ли гендиректор в ходе следующих заседаний привести доказательства, что такое принуждение было, Филимонов ответил утвердительно. И добавил, что «из-за действий властей» компания как застройщик фактически не существует год.

Представители «Сатурна», как и во время прошлого заседания, напомнили, что они не считают договор полноценным, точнее, считают его актом пожертвования или дарения. То есть, согласно Гражданскому кодексу РФ, от него можно отказаться в одностороннем порядке.

Итог заседания: в качестве третьих лиц суд вызовет департамент градостроительства и архитектуры и департамент финансов на следующее заседание, которое состоится 5 марта.

Желаемая высотность, на которой с лета 2020 года настаивает застройщик

ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р»

Вкратце напомним историю всего вопроса. Застройщик и краевые власти в апреле 2018 году заключили допсоглашение, по которому «Сатурн-Р» брал на себя обязательства по строительству в микрорайоне Красные казармы на участке, принадлежащем компании, школы на 1225 мест, детсада на175 мест. Но в ноябре 2018 года было объявлено, что будет построен не один, а два детсада — один в виде отдельного здания на 100 мест и один встроенный на 75 мест.

Но и это соглашение в 2019 году претерпело изменение касательно детсадов: теперь застройщик обязался построить отдельно расположенный сад на 200 мест и встроенный на 75 мест.

Строительство школы началось в 2019 году. Но так как потребность в местах по детсадам всё равно не покрывалась, компания обещала их рефинансировать, причём по тому же алгоритму, что был принят гордумой в августе 2019, — из расчёта 3951 руб. за 1 кв. м жилого дома и по схеме авансового и окончательного платежей, то есть 50% от суммы сейчас и 50% по окончании строительства. Общая сумма должна была составить 122 млн руб., сумма первоначального платежа в размере 61 млн была перечислена зимой 2020 года (в рамках заседания 26 января застройщик заявил, что будет требовать от мэрии вернуть эти средства, — Прим.).

К 1 сентября 2020 года школа была построена, но учебный процесс в ней так и не начался. Причиной этого стали споры между застройщиком и властями по поводу изменений параметров строительства четвёртой очереди ЖК «Арсенал». На территорию будущей четвёртой очереди ЖК властями были наложены ограничения по высоте — до шести этажей, хотя остальные участки ранее легально строились высотой до 25 этажей.

После того как стало ясно, что до момента передачи школы власти не пойдут на ослабление параметров застройки, руководство «Сатурн-Р» во главе с владельцем холдинга Александром Репиным заявило, что не признаёт соглашение с властями легальным, соответственно, нет оснований передавать школу муниципалитету. На этом фоне в ноябре городской департамент градостроительства и архитектуры выдал разрешение на ввод школы в эксплуатацию.

Константин Долгановский

Отметим, что ООО «СМУ №3 «Сатурн-Р», помимо школы, также параллельно судится с горадминистрацией по поводу дорог внутри ЖК «Арсенал». И все эти процессы — фактически часть единого конфликта властей и застройщика.

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