«Сатурн-Р» требует взыскать с администрации Перми 259,9 млн руб. Застройщик изменил исковые требования к департаменту земельных отношений Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» изменило исковые требования к департаменту земельных отношений администрации Перми. Теперь компания требует от мэрии не просто изъять у себя дороги на территории ЖК «Арсенал», но также возместить убытки за их содержание в сумме 259,9 млн руб.

Изменение исковых требований принято судом и будет рассмотрено на следующем заседании в марте.

Напомним, изначально иск к департаменту был принят Арбитражным судом Пермского края 3 декабря. За это время состоялось два предварительных заседания.

Застройщик считает, что участки, на которых построены междворовые проезды, находятся в собственности холдинга, несмотря на то что строительство жилья там закончено. По логике, горадминистрация должна принять участки для строительства улично-дорожной сети. Но этого не произошло, о чём ещё в конце ноября заявил владелец холдинга Александр Репин.

Также суд удовлетворил ходатайства о привлечении в качестве третьих лиц департамента финансов, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, департамента градостроительства и архитектуры и администрации города Перми.

Напомним, ранее мэрия не стала выделять средства на содержание межквартальных проездов в микрорайоне Красные Казармы из-за того, что они не были приняты на баланс муниципалитета. Как пояснил тогда Анатолий Дашкевич, произошло это потому, что застройщик ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» не выполнил все свои обязательства перед жителями и не достроил всю дорожную сеть и не оформил участки как дороги. По его словам, проезды на территории ЖК «Арсенал» не соответствуют нормативным требованиям.

При этом на заседании комитета гордумы по бюджету и налогам 10 декабря Дашкевич заявил, что мэрия готова инициировать наложение штрафов за ненадлежащее состояние дорог в микрорайоне Красные Казармы, если с них не будет вывозиться снег.

Отметим, что холдинг и мэрия также судятся из-за школы, которая построена компанией в том же микрорайоне Красные Казармы.

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