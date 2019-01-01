Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Условный день рождения Как складывалась традиция проведения Дня города Перми на протяжении всех годов существования этого праздника Поделиться Поделиться Твитнуть

Проведение Дня города — традиция нового времени, поэтому стойких и незыблемых канонов у него нет. Каждый год этот праздник проходит по-разному, и даже дата его проведения поначалу была «плавающей». Не стихают и споры о том, а нужен ли он вообще, этот День города? Не лучше ли потратить иначе столь дефицитные бюджетные средства? Однако праздник продолжается, шоу маст гоу он, и каждый День города запоминается чем-то особенным.

День города. 2001 год

Игорь Катаев

Людская молва связывает появление этого праздника с временами, когда мэром Перми был Юрий Трутнев, однако историки и краеведы напоминают, что традиция празднования Дня города — гораздо более давняя.

День города. 2003 год

Игорь Катаев

В исторической науке есть две точки зрения, с какой даты отсчитывать возраст Перми. В дореволюционные времена считалось, что эта дата — 18 (29 по старому стилю) октября 1781, когда Екатерина II подписала указ об учреждении губернского города Пермь. В 1881 году прошли масштабные гулянья по случаю столетнего юбилея города. Однако в советское время возобладала другая точка зрения: датой основания Перми стали считать 4 (по старому стилю — 15) мая 1723, когда был основан Егошихинский медеплавильный завод. Благодаря этой подмене город стал почти на полвека старше и приобрёл славные пролетарские и промышленные традиции.

День города. 2004 год

Игорь Катаев

Вторая точка зрения является официальной, главенствующей до сих пор, несмотря на слабые протесты некоторых любителей точности и логики. В 1973 году впервые в новейшей истории отпраздновали юбилей города — 250-летие. По этому случаю была установлена стела на площади Гайдара и впервые в послевоенное время организован фейерверк (тогда он назывался праздничным салютом).

День города. 2005 год

Десять лет спустя, в 1983 году, был официально учреждён ежегодный праздник — День города, который отмечался в одно из воскресений июня. Мероприятие 1983 года называлось «большое театрализованное представление, посвящённое дню города». Прошло оно под девизом «Тебе, Пермь, 260!» Основное действие развернулось на стадионе юных пионеров и школьников, из VIP-гостей главным был лётчик-космонавт Виктор Савиных. Празднование началось с того, что Герой Социалистического труда, токарь завода имени Дзержинского Леонид Есюнин и председатель горисполкома Геннадий Калинкин подняли флаг с гербом советской Перми. События были наполнены советским пафосом — так, были проведены «ритуалы посвящения в рабочие и проводы в Советскую армию».

День города. 2006 год

Игорь Катаев

В 1991 году появился новый государственный праздник — День России, который отмечается 12 июня, и руководители Перми «приделали» к нему День города. Он проходил либо 11, либо 13 июня, а в 1994 году даты двух праздников совпали — с тех пор День города празднуется одновременно с Днём России, и даже есть соответствующая статья в Уставе города.

Самые яркие и масштабные Дни города проходили, действительно, когда мэром был Юрий Трутнев, поэтому глас народа и приписывает учреждение праздника именно этому градоначальнику. Тогда, в 1996 — 2000 годах, главным событием 12 июня было карнавальное шествие, и даже была общественная организация «Пермский карнавал», которая его устраивала, привлекая широкие народные массы. Руководитель организации Галина Гусева была важным ньюсмейкером и востребованным гостем всех пермских СМИ.

День города. 2008 год

Игорь Катаев

Карнавальная колонна шла от площади Карла Маркса почти через всю Сибирскую, поворачивала на Ленина и продолжала движение до эспланады, где начинался концерт, работали развлекательные и торговые площадки. Никаких ограничений и запретов тогда не было — народ выпивал и закусывал прямо на газонах, но, надо признать, на следующий день мусор оперативно убирали, и было его столько, что обочина эспланады была сплошь уставлена мусорными мешками.

Обозреватель «Нового компаньона» писал:

Горожане деловито восполняли недостаток градусов на термометре градусом алкогольным и пили все — от пива до водки. Последствия были вполне предсказуемы, и хотя опыт проведения такого рода праздников накоплен достаточный, решить проблему с туалетами из года в год как-то не можется. Зато почти все газеты отписались про карнавальное шествие. Про конкурс красоты. Про то, кто и как поздравлял пермяков. Мясо в тот день продавали только в виде шашлыков, в магазинах же купить его было практически невозможно. Так что, судя по публикациям, праздник удался.

В длинной карнавальной колонне было место всем: поклонникам «Звёздных войн» и «Властелина колец» в самодельных костюмах, кинологам с питомцами, конноспортивным клубам с Пермского ипподрома… На одном из праздников колонну открывала колесница, в которой восседал сам Трутнев в костюме Карла Модераха.

Пытались использовать карнавальное шествие и в политических целях: так, активный в своё время политик — «молодой коммунист» Дмитрий Чумаченко в 2000 году пытался собрать под свои знамёна колонну из 2000 сторонников «консервативного блока».

День города. 2010 год

Игорь Катаев

В 2002 году карнавальное шествие открылось парадом лох-несских чудовищ — Пермь вступила в полосу увлечения шотландской культурой, поскольку первооткрыватель пермского геологического периода Родерик Мёрчисон был шотландцем.

В 2007 году карнавальное шествие «секвестировали» из-за нехватки средств, а ещё позже неоднократно пытались возродить, но такого великолепия уже не получалось. В середине 2000-х День города всё больше превращался в разудалый пикник на свежем воздухе, и обострились споры — а нужен ли нам такой праздник?

День города. 2011 год

Игорь Катаев

День города 2005 года начал важную традицию: в этот день был открыт памятник доктору Фёдору Гралю работы Алексея Залазаева, и на несколько лет День города стал датой открытия новых пермских скульптур.

В 2006 году бразды правления Днём города оказались в руках Ямура Гильмутдинова и команды КВН «Парма», которые решили попасть в какую-нибудь книгу рекордов и предложили всем желающим встать в гигантский «Хоровод дружбы».

В 2007 году этот день запомнился не только тем, что впервые обошёлся без карнавала, но и падением милицейского дирижабля наблюдения. К счастью, никто не пострадал. В том году впервые в День города не продавали алкоголь, а праздничный фейерверк был совершенно шикарный.

Год 2008 был юбилейным — отмечалось 285-летие Перми (по новой традиции, от основания Егошихинского завода), поэтому власти раскошелились и потратили на праздничные события 9,5 млн руб. — серьёзную по тем временам сумму. Кроме прочих событий, День города — 2008 запомнился тем, что заработал восстановленный фонтан в Театральном сквере.

День города 2009 знаменателен тем, что состоялась попытка возрождения шествия. Только не совсем карнавального: шествие стало «филиалом» Фестиваля исторических городов Прикамья, который проводил в те годы «ЛУКойл», вот эти города и шествовали — в исторических костюмах, а некоторые даже с бутафорскими ладьями. В Театральном сквере в тот день появился памятник Борису Пастернаку.

Несколько раньше, в конце мая — начале июня в городе впервые прошёл фестиваль современного искусства «Живая Пермь», который многие называли «правильным днём города». И, раз уж такое сравнение было высказано и стало популярным, со следующего, 2010 года «Живая Пермь» стала проходить одновременно с Днём города.

День города. 2013 год

Константин Долгановский

В году 2011 День города влился в один из самых масштабных культурных проектов команды губернатора Олега Чиркунова — фестиваль «Белые ночи в Перми», и оставался его частью на протяжении трёх следующих лет — до 2014-го включительно.

В 2014 году состоялась ещё одна попытка провести карнавальное шествие. На сей раз за его организацию взялась Наталия Шостина — построила из людей-птиц и человеколосей «Биармийскую колонну». Ничего не вышло — начался шторм, шествие пришлось отменить, как и всю программу первой половины дня. Зато вторая его половина всё компенсировала — День города в том году завершился самым роскошным концертом в истории праздника, выступало несколько популярных групп, в том числе «Uma2rman».

В 2015 году у Дня города появилась ещё одна популярнейшая и мощнейшая традиция, не имеющая никакого отношения к городскому бюджету и вообще к властям. Это абсолютно частная инициатива: в грузовом порту, у ресторана «Гастропорт» проходит хипстерский Red Fest, по отношению к которому звучит то же определение «правильный День города», которое когда-то звучало в адрес заглохшей ныне «Живой Перми».

В 2018 году, как и много раз до этого, был открыт новый арт-объект — «Часы обратного отсчёта» до 300-летия Перми, установленные в сквере Татищева. Праздник проходил под слоганом «Без пяти 300» и начинался именно у этого арт-объекта в ночь с 11 на 12 июня. С тех пор там начинается в это же время каждый День города.

В последние годы в День города проходит и карнавальное шествие — оно теперь называется «Пермское яркое», и обязательный концерт на эспланаде, и фейерверк. Из официальных событий обязательными стали закладка новых звёзд на Аллее доблести и славы на эспланаде (в 2019 году случился казус с опечатками на этих плитах, которые пришлось заменить) и вручение городских премий по культуре и искусству.

Вот только в этом году всё не по традиции. Премии вручили за несколько дней до условленной даты, полночный флеш-моб у Татищева не состоялся, фейерверка не будет и даже Red Fest перенесён. Странный год.

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