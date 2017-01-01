«Часы обратного отсчёта» до 300-летия Перми обойдутся городу в 2 млн рублей Арт-объект, похожий на механизм, установят в сквере им. Татищева

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В этом году День города Перми пройдёт под слоганом «Пермь. Без пяти — триста». Празднование начнётся с 11 на 12 июня в 00:00 с открытия «Часов обратного отсчёта» около памятника Татищеву. Арт-объект будет представлять собой реальные часы с интерактивным экраном, на котором будут отсчитываться часы, минуты, дни, месяцы и годы до 300-летия города.

Муниципальное автономное учреждение «Агентство социокультурных проектов» Перми собирается заключить договор на поставку и установку арт-объекта «Часы обратного отсчёта» с ООО «ГК Кучер». Закупку за 2 млн руб. совершат у единственного поставщика, как обладателя авторских прав.

Арт-объект будет выполнен в соответствии с эскизным проектом пермского скульптора Рустама Исмагилова, который является автором многих памятников на территории Перми. Как сообщил «Новому компаньону» сам Рустам Исмагилов, «Часы обратного отсчёта» будут выглядеть как некий механизм из стали и дерева. Арт-объект должен символизировать развитие Перми от деревянного колеса, которое приводило в движение меха медеплавильного завода, к современным технологиям крупных пермских предприятий.

В документации говорится, что конструкция должна быть выше 5 м, разборной, антивандальной, влагозащищённой и выдерживать температуры от -35º до +50ºС. Гарантийный срок службы часов составит не менее пять лет. В случае поломки поставщик обязуется выполнять гарантийный ремонт за свой счёт.

По словам Рустама Исмагилова, несмотря на то, что ранее рассматривалось несколько площадок, включая площадь у Театра-Театра, сквер им. Татищева был выбран, потому что находится ближе всех к месту, где стояло деревянное колесо Егошихинского завода.

Часы требуется установить не позднее 10 вечера 11 июня. «На изготовление арт-объекта осталось крайне мало времени, уже начинаю переживать», — добавил автор эскиза.

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