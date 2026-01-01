Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском Театре-Театре меняется схема управления Генеральный директор будет первым лицом учреждения Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Пермский академический Театр-Театр переходит на так называемую «директорскую» форму управления. Первым лицом учреждения станет генеральный директор. О том, что это случится, «Новый компаньон» писал ещё в апреле, однако новая редакция устава театра была утверждена неделю назад. Как сообщили «Новому компаньону» в Министерстве культуры Пермского края, приказ о назначении генерального директора был подписан 17 июля. С понедельника, 20 июля, эту должность займёт Егор Мухин.

Сама фигура Мухина в должности директора далеко не новость: он работает в ТТ с 2017 года, с 2021-го является исполнительным директором. В апреле нынешнего года, после того как по суду был уволен художественный руководитель театра Борис Мильграм, Егор Мухин был назначен и.о. художественного руководителя, чтобы быть первым лицом в театре согласно прежней редакции устава. Настоящая новость в том, что с 20 июля 2026 года Театр-Театр переходит на «директорскую» форму управления. Для театра это большая новинка: с 1940-х годов «Пермской драмой» всегда управлял худрук.

Как пояснил Егор Мухин, отныне он как первое лицо будет нанимать профессионала, который будет осуществлять художественное руководство, и заключать с ним трудовой договор по согласованию с учредителем — Министерством культуры Пермского края. По словам руководителя театра, этот вопрос будет полностью формализован буквально на следующей неделе: предстоит решить, будет ли в театре художественный руководитель или главный режиссёр, и оформить процедуру назначения этого лица — скорее всего, через конкурс. Сейчас прорабатываются все варианты.

Егор Мухин, будущий (с 20 июля) генеральный директор Театра-Театра:

— Мы идём в тренде, в котором существуют крупнейшие театры страны, где первым лицом становится административный руководитель, потому что сегодня очень важной частью работы любого театра является соблюдение требований и формальностей. Театр получает государственное финансирование, поэтому все деньги должны быть правильно оформлены, правильно проведены, максимально конкретно, корректно реализованы.

«Новый компаньон»:

— Есть ведь ещё управленческий вариант с разделением полномочий, когда заключается трёхсторонний договор между учредителем, худруком и директором…

Егор Мухин:

— Такой опыт был в Москве и оказался крайне неудачным. Практически везде эта конструкция провалилась. Оба руководителя оказывались в зависимой позиции, возникало много конфликтов в вопросах управления, потому что каждый тянул одеяло на себя, и не получалось выстроить единую политику театра. Искусственно — через назначение двух руководителей — созданный тандем получался неэффективным. Конструкция, в которой учредитель нанимает директора, а директор уже нанимает художественного руководителя или главного режиссёра, но согласовывает его кандидатуру с учредителем, оказалась более эффективной.

В Министерстве культуры Пермского края ситуацию прокомментировали следующим образом:

— Генеральный директор — это полноценное первое лицо. Таким образом, худрука будет нанимать именно он. Учредитель согласовывает штатное расписание, поэтому может контролировать структуру управления. В театре обязательно будет художественное руководство; при желании генеральный директор по согласованию с учредителем может сменить должность худрука на главного режиссера или ввести обе эти должности.

В минкульте также сообщили, что в случае решения суда о восстановлении в должности Бориса Мильграма минкульт будет исполнять решение суда. Дата рассмотрения в кассационном суде жалобы министерства культуры на решение об увольнении Бориса Мильграма пока не назначена; по мнению юристов, рассмотрение может пройти в ближайшие полгода.

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