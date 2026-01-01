И.о. худрука пермского Театра-Театра стал Егор Мухин Бориса Мильграма отстранили от должности

Министерство культуры Пермского края расторгло контракт с художественным руководителем Пермского академического Театра-Театра Борисом Мильграмом. После этого исполняющим обязанности худрука назначили исполнительного директора Егора Мухина.

Как пояснили «Новому компаньону» в краевом минкульте, расторжение контракта состоялось 13 апреля.

«Команда театра не исключает возможности сотрудничества с Борисом Мильграмом в других форматах, предусмотренных законодательством. Ценим его вклад в развитие театральной среды на уровне региона и России», — отметили в краевом минкульте.

Напомним, 2 апреля Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию на решение об увольнении художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма «в связи с утратой доверия». Судья Евгения Лапухина после заслушивания сторон оставила решение нижестоящей инстанции без изменений, отказав в пересмотре дела.

Причиной увольнения стало то, что Мильграм своевременно не уведомил краевой минкульт о конфликте интересов при заключении 12 договоров с режиссёром Александром Пронькиным, который является мужем его дочери. Общая сумма контрактов составила 2,2 млн руб. Несмотря на то, что документы были поданы позже, прокуратура усмотрела в действиях руководителя нарушение антикоррупционного законодательства и добилась его увольнения. Решение Ленинского районного суда от 28 ноября 2025 года было оставлено в силе.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.