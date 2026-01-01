Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестивали музыкальные, автомобильные и туристические Афиша уикенда 17–19 июля Поделиться Твитнуть

Просмотр и обсуждение документального фильма «Город Солнца. Леонидов» режиссёра Марины Марии Мельник. Архитектор Иван Леонидов — один из самых ярких представителей советского авангарда. Ещё в студенческие годы он создал проект Института библиотековедения им. Ленина, который стал одним из символов архитектуры XX века. Шарообразная аудитория и парящий объём книгохранилища выглядели настолько смело, что казались чертежами из будущего. Многие идеи Леонидова так и остались на бумаге, но его проекты, графика и взгляды оказали огромное влияние на развитие мировой архитектуры. Его называли мечтателем, а спустя годы его имя стало частью истории архитектуры. Название фильма связано с его главным замыслом — «Городом Солнца», проектом столицы мира, где наука, искусство и человеческое развитие становятся основой новой цивилизации. Утопия, которая так и не была воплощена, но осталась в чертежах, идеях и образах архитектора.

Большой пленэр самобытных и профессиональных художников. Арт-резиденции и выставочные экспонаты расположатся в самых неожиданных местах «Хохловки». На точках с экспозициями в день фестиваля пройдут творческие встречи с художниками Константином Масленниковым, Викой Ушаковой, Женей Балдиной, Александрой Гутиной, Ириной Зобачевой, Ией Милашиной, Верой Колесниковой, Дашей Калиной, Ольгой Молчановой-Пермяковой, Яной Дорофеевой, Алисой Калипсо, Евгением Дёмшиным и другими. В программе — много мастер-классов, фото в традиционных костюмах, поляна для свободного пленэра, мягкое пространство и чтение сказок для детей, песенные застолья и чаепития с фольклорными артистами, музыкально-художественный перформанс «По ту сторону дороженьки», «Чудской клад» — театрализованный квест по мотивам легенд о чуди и кладах пермского звериного стиля, большой и содержательный лекторий, кураторские экскурсии по выставкам «На ловца и зверь бежит», «Хлеб да соль», «Янидор — божий край», «Узорочье», «Море соли», «Всяк на свой манер». Весь день будет работать Торжок — выставка-продажа художественных работ, ярмарка ремесленных сувениров и еды.

Первый в истории краевой Экологический фестиваль — масштабный праздник для всех, кто любит уральскую природу. В программе: лекции и дискуссии с тревел-блогерами, художниками, представителями МЧС и Минприроды края: как развивать туризм и не вредить ландшафту; осознанные съёмки и рисование пейзажей, пожарная безопасность, экологическая ответственность бизнеса; йога с потрясающими видами; творческие мастер-классы для детей и взрослых; ярмарка изделий ручной работы и экопродукции; выступление музыкальной группы «Международный атлас облаков», массовая высадка спирей.

Три дня музыки, драйва и отдыха на природе под открытым небом. Днём — спортивные игры и мастер-классы, вечером — музыкальные выступления, ночью — песни у костра и жаркие дискотеки. Очень большая программа — более 30 музыкальных групп и солистов, в том числе: «Чиж и Co», «Мираж», «Мураками», якутский феномен Петр Погодаев, Sellout, «Чёрный вторник», «ПОТОМУЧТО», Арина Данилова, «Ягода» и многие другие. Среди прочих развлечений — рыцарский турнир, средневековая ярмарка и средневековая мастерская, полёты на воздушном шаре и многое другое.

Организованы палаточный лагерь и кемпинг, на поле будут работать фуд-корт и ремесленная ярмарка, большая детская зона.

Семьдесят диджеев и музыкантов со всей России и из Израиля, четыре танцпола с разными направлениями электронной и живой музыки, мастер-классы, до десяти направлений йоги, кемпинг, детские программы и спортивные игры, фаер-шоу, три чайных локации, три арт-галереи, ярмарка, мультимедийное пространство, боди-арт, сапы, квадроциклы, гиревой спорт, волейбол, зумба, батуты и прочие активности на свежем воздухе. Есть несколько вариантов размещения, трансферы из Перми.

Популярный фестиваль искусства проходит в пятый раз. В программе: битва рыбаков, выступления артистов из Перми и Кунгура, песни под гитару у костра, арт-резиденция под руководством художницы Марины Меньшиковой, творческая площадка «Играем в глину» с народным мастером Евгением Поповым, мастер-классы по изготовлению сувениров из дрифтвуда, украшений в стиле морского узла, магнитов и подвесок на спилах, коинобори, мехенди и оригами; парад креативных мини-плотов и лодок «Моя флотилия», фотоконкурс, соревнования на лодках и сап-бордах «Вёсельные баталии», массовый костюмированный сап-заплыв, соревнования по пляжному волейболу и мини-футболу, гастрономический перформанс «Уха по-насадски», экскурсии в замечательные музеи и выставочные залы Насадки, вечерняя концертная программа — квартирник «У Камского моря» (20:30), фестиваль костров (22:00), театрально-музыкальный перформанс (22:30), танцы у Камского моря (23:00).

Фестиваль пройдет на живописной поляне в урочище Лугдын на берегу Камы. В программе: «Вэрись керку» — старая изба, где будет воссоздан быт коми-пермяков, Зарань поделится секретами национальной кухни и предложит гостям настряпать лепешки к приходу Перы; «Лавка Мудрого Перы — хранителя народных традиций» — мастер-классы и ярмарка ремёсел; «Тропа Охотника» — интерактивный маршрут со стрельбой из лука по мишеням с изображениями мифических существ, метание копья в чучело медведя, забрасывание петли на лося, расшифровка шаманских знаков, спрятанных на деревьях; «Поляна Лешего» — зона гастрономии: уха «по-чудски» с дикими травами, пироги-шаньги с местными ягодами и грибами, «хлеб Перы» из русской печи, иван-чай из самовара на углях; «Игра в глину» с мастерской художественной керамики из Кунгура; «Тупи-тап» — разучивание коми-пермяцкого танца; «Лейся, звонкая частушка»; Пера-богатырские забавы — конкурс богатырей: перенос бревна, метание камней, стрельба из лука, забрасывание петли, лыжные гонки; «Лучшая Зарань» — спортивные женские состязания; «Травница-здравница» — дегустация чая из трав, презентация национальных трав и народных рецептов, гадание на яблочке; «Забавы русской старины» — площадка для детей и взрослых с народными играми, в которых используются традиционные предметы быта (ухват, лопата, лапоть, чугунки, кушаки); «Семейный сундук» — квест, где участвуют семьи с детьми; концерт с участием артистов из Перми и Кудымкара; катание по Каме на катерах и лодках. В финале фестиваля все гости объединятся в хороводе — символическом едином кругу жизни. Хедлайнер концертной программы — Алексей Гоман.

Фестиваль, связанный с добычей алмазов, строгановским заводом и другими историческими и этнографическими феноменами. Конкурс модельеров «Модный берег», посвященный 275-летию поселка, позволит вспомнитьXVIII век — период первых десятилетий жизни завода и поселка. Участникам предлагается, изучив народный костюм, применив фантазию, создать современные летние наряды с использованием элементов, предметов, кроя местного традиционного костюма XVIII века и костюмов манси. «Весёлая флотилия» — парад водных средств: лодок, сапбордов, катамаранов и самодельных плавсредств, превращённых в арт‑объекты. «Алмазная лихорадка» — соревнования по трейловому бегу и северной ходьбе. «Гостеприимная Кусья» — выставка‑ярмарка фермерских продуктов, домашних заготовок и ремесленных изделий.

В программе — камерный оркестр «Агидель», лауреат международных конкурсов, солистка Пермского губернского оркестра, оперная певица Наталья Сафиулина, балетная студия Marlen, международный дуэт Dúo Ojos Negros Анастасии Романовой (Россия — Аргентина) и Валентина Наварро (Аргентина), джаз-группа Coffee&Smoke Nova Orchestra с инструментальной программой рок-хитов. Состоятся показательные выступления и мастер-классы танцевальных студий.

Воскресенье будет посвящено Перми как пространству возможностей. Музыка, танец, спорт, мода, уличная культура объединятся, чтобы каждый смог попробовать себя в новом амплуа. Упор в программе сделан на показательные выступления и мастер-классы хореографических школ в разных стилях и направлениях: русские народные, кадриль, восточные танцы, латина, бачата, джаз, афро дэнс. На многих мастер-классах зрители смогут выйти на одну сцену с мастерами.

В воскресенье пройдёт мастер-класс тренера молодёжного состава баскетбольного клуба «Парма». Вечером на главной сцене выступят группы «Динамит» и elcapitan!

Традиционный фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы» получил свое название в честь самого яркого представителя народно-песенной культуры в Сивинском округе — этнографического ансамбля «Родные напевы» села Буб. В программе фестиваля — мастер-классы по изготовлению обрядовой куколки, плетению поясов, обвинской росписи, вязанию веников, плетению венков, кошению травы, ворошению и загребанию сена, отбиванию литовки; выставка-ярмарка народных умельцев и выставка старинного сельскохозяйственного инвентаря; катание на качелях-каруселях на рост хлебов, на счастливое супружество; торговые ряды, семейная игровая площадка «Традиции и радости» с народными забавами и развлечениями для детей и взрослых. Клуб исторической реконструкции «Уральские белки» предложит развлечения в средневековом стиле: рыцарские бои, стрельбу из лука, знакомство с ремёслами, бытом и образом жизни средних веков. Будет организована старинная игра «Лапта». На Экспедиционной площадке будет возможность задать вопросы аутентичным исполнителям фольклора, носителям традиционной культуры. Вечерняя программа включает в себя гулянки в лугах, мастер-класс по приготовлению ухи и файер-шоу, где будет показана огненная история под песни ансамбля «Родные напевы». Программу 18 июля завершат ночные посиделки у костра и ночёвка в палаточном лагере, а 19 июля начнётся с «Утреннего кашеварения».

Последний Авто-уикенд на старом картодроме. В программе: более 200 тюнингованных и уникальных автомобилей из Перми и соседних регионов. Зона дрифта: парад пилотов, одиночные, парные и групповые заезды («паровозиком»). Аттракцион «Дрифт-такси»: любой желающий может прокатиться в качестве пассажира с профессиональным пилотом. Автомобильные шоу и испытания: замеры громкости выхлопа, оценка тюнинга и интерактивы с участием выставочных машин. Развлекательные и интерактивные зоны: картинг-площадка, дрифт-тренажер, фудкорт и детская анимационная зона. Ночная программа (22:00 — 04:00) — вечеринка под открытым небом.

В честь Года пермской промышленности «ПермьКонцерт» разработал для очередного «Музыкального квартала» специальную программу «Пермь промышленная». В программе: Сергей Шеин (саксофон), ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», литературно-музыкальная программа «Поэты в городе П.», ансамбль «Ба-ба-ту» — «Песни нашего города», ансамбль народных инструментов с программой «Июльский экспромт», струнный дуэт — «Классика на Пермской», ансамбль «Иваны» — «Выйду на улицу, гляну на село», Александра Калашникова — «Летний джаз», ансамбль «Иваны» — «Небо над землей». Традиционно на «Музыкальном квартале» будет работать ярмарка изделий пермских ремесленников и зона мастер-классов. В 15:30, 17:00, 18:30 будут стартовать бесплатные пешеходные экскурсии по главному туристическому маршруту города — «Зеленой линии» с возможностью увидеть его через призму промышленной истории. На время проведения фестиваля движение по ул. Пермской будет ограничено.

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