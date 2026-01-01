Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр переходит на директорскую форму управления Театр возглавит Егор Мухин

Никита Чунтомов

Пермский Театр-Театр переходит на директорскую форму управления. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Министерстве культуры Пермского края.

«Многие театры в России сегодня переходят на директорскую модель, — сообщает источник. — Кроме прочего, это связано с тем, что законодательство предъявляет очень высокие требования к руководителю учреждения, включая юридические, экономические и менеджерские компетенции».

Театр-Театр оставался последним театром в регионе, главой которого был художественный руководитель. Ранее на директорскую модель перешли театр «У Моста», Пермский ТЮЗ , где после ухода на заслуженный отдых худрука Михаила Скоморохова первым лицом стал не новый худрук Константин Яковлев, а директор Артём Агеев, Пермский театр оперы и балета, где после отъезда из Перми худрука Теодора Курентзиса «власть» перешла в руки директора: тогда это был Андрей Борисов, ныне театр возглавляет Анна Волк. Директор Марина Несенчук управляет театром «Балет Евгения Панфилова», директор Евгения Серебрякова возглавляет Лысьвенский театр драмы, в Губахе Любовь Фёдорова является в одном лице и директором, и худруком театра «Доминанта», Коми-Пермяцким драматическим театром много лет руководит директор, бывший артист этого театра Анатолий Четин — один из наиболее заслуженных театральных деятелей Прикамья, выдвинутый в нынешнем году на Строгановскую премию.

Пермский Театр-Театр с 2004 года возглавлял художественный руководитель Борис Мильграм — с перерывом на то время, когда он был региональным министром культуры и вице-премьером правительства Пермского края. 13 апреля нынешнего года министерство культуры Пермского края расторгло договор с Мильграмом по решению суда. Исполняющим обязанности художественного руководителя был назначен директор театра Егор Мухин, который сообщил, что считает это назначение временным.

Сейчас стало известно, что устав театра в течение ближайшего месяца будет изменён, и Мухин станет главой учреждения уже постоянно и официально.

«Устав Театра-Театра изменится — это будет «директорский» театр, в котором первое лицо с правом подписи должно обладать знаниями и опытом в экономике, юриспруденции и менеджменте, а художественные вопросы будут решаться творцами. Учитывая высокую востребованность театра, важно, чтобы учреждение продолжало свою работу здесь и сейчас, и для этого у него есть компетентный и опытный руководитель», — сообщили в минкульте.

Министерство культуры нанимает в театре только первое лицо, и уже оно подбирает творческую команду. Таким образом, Егору Мухину предстоит пригласить на работу нового художественного руководителя. По словам топ-менеджера, это произойдёт небыстро, после серии консультаций, которые только начинаются.

