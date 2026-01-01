Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Министерство культуры Пермского края оспаривает в кассации увольнение Бориса Мильграма Жалоба будет рассмотрена в суде третьей инстанции Поделиться Твитнуть

Решение Ленинского районного суда об увольнении художественного руководителя Пермского академического Театра-Театра Бориса Мильграма может быть пересмотрено.

Как стало известно «Новому компаньону», министерство культуры Пермского края обратилось с жалобой на это решение в суд третьей инстанции. Заявление поступило в Ленинский районный суд 2 июля, а 7 июля было направлено в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске.

В министерстве культуры прокомментировали это событие:

«Согласно позиции высших судов, увольнение — крайняя мера, которая должна применяться только при существенном конфликте интересов или в совокупности с иными нарушениями. В обращении мы подчеркиваем, что увольнение Б.Л. Мильграма из-за утраты доверия является несоразмерным наказанием, учитывая его многолетний безупречный труд на благо Перми и края и те факты, что нарушение совершено впервые и носит формальный характер».

Решение об увольнении Бориса Мильграма с формулировкой «в связи с утратой доверия» приняла 28 ноября 2025 года судья Ленинского районного суда Ольга Будилова по иску городской прокуратуры. В качестве коррупционного нарушения фигурировал тот факт, что Театр-Театр привлекал к работе режиссёра Александра Пронькина, являющегося мужем дочери Мильграма. В 2022 и 2023 годах театр заключил с Пронькиным 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб., при этом руководитель театра вовремя не поставил в известность о «конфликте интересов» учредителя — министерство культуры Пермского края. Позже театр отправил в министерство необходимые документы, но за несвоевременную их подачу Борис Мильграм получил от учредителя взыскание.

Краевой суд на рассмотрении апелляционной жалобы адвоката Мильграма Оксаны Пономарёвой 2 апреля нынешнего года подтвердил решение нижестоящей инстанции. 13 апреля краевой минкульт выполнил решение суда и расторг контракт с Мильграмом.

Дата рассмотрения дела в кассационном суде пока не назначена.

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