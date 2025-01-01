Максим Артамонов Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Суд признал законным требование уволить худрука Пермского Театра-Театра Борис Мильграм будет обжаловать это решение Поделиться Твитнуть

Борис Мильграм

Алексей Гущин

В Ленинском районном суде Перми 28 ноября завершилось рассмотрение иска районной прокуратуры к художественному руководителю Пермского академического Театра-Театра Борису Мильграму. Судья Ольга Будилова постановила удовлетворить иск, признать незаконным приказ Министерства Пермского края о дисциплинарном взыскании в отношении руководителя театра и расторгнуть договор с Мильграмом.

Напомним: прокуратура требовала увольнения Мильграма в связи с утратой доверия, поскольку усмотрела в его действиях признаки заключения сделки с конфликтом интересов: в 2022 и 2023 годах театр заключил 12 договоров с зятем Мильграма — режиссёром Александром Пронькиным на общую сумму 2,2 млн руб. При этом руководитель театра вовремя не поставил в известность об этом учредителя — Министерство культуры Пермского края.

Адвокат Мильграма Оксана Пономарёва доказывала, что обвинение несостоятельно, поскольку зять не входит в перечень близких родственников согласно ст. 14 Семейного кодекса; кроме того, позже театр уведомил министерство о сделках, и Мильграму было вынесено взыскание. И прокуратуру на тот момент это вполне устроило. Кроме того, договоры с Пронькиным от имени театра подписывал не Мильграм, а исполнительный директор Егор Мухин, в приёмка работы у режиссёра осуществлялась коллегиально.

Сейчас, когда вынесено решение в пользу истца, защита Мильграма имеет право обжаловать его в течение месяца, что и намерена сделать.

