В Перми отложили вынесение приговора по делу Бориса Мильграма Прокуратура требует уволить худрука Театра-Театра в связи с утратой доверия

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми 21 ноября состоялось очередное рассмотрение дела по иску прокуратуры Пермского края к художественному руководителю Театра-Театра Борису Мильграму.

Процесс по иску надзорного органа начался в Ленинском суде в сентябре. Прокуратура обнаружила признаки конфликта интересов в трудовых отношениях возглавляемого Мильграмом Пермского Театра-Театра с режиссёром Александром Пронькиным, являющимся мужем дочери худрука Эвы Мильграм. Трудовой договор с Александром Пронькиным театр заключил ещё в 2023 году и не уведомил о возможном конфликте интересов учредителя — Министерство культуры Пермского края, за что Борису Мильграму было вынесено взыскание. Театр и его руководитель позже исправили недочёты, собрав и направив в министерство необходимый пакет документов; однако прокуратура посчитала эти меры недостаточными и стала настаивать на увольнении Мильграма.

В ходе судебного заседания в пятницу, 21 ноября, судья Ольга Будилова более часа посвятила детальному изучению заключительного тома с доказательствами по делу. В материалах дела — многочисленные благодарственные письма, адресованные Театру-Театру, в которых организации и учреждения отмечали значимость проектов театра. В материалах дела, которые зачитала судья, были также копии дипломов и наград, полученных театром за время работы Мильграма.

После того, как был закончен обзор документов, прокурор Алексей Неустроев обратился к юристу Мильграма Оксане Пономарёвой с просьбой уточнить детали размещения объявления о поиске режиссёров. Он же задал вопрос представителям краевого минкульта о том, какие меры приняли в ведомстве после уведомления Мильграма о конфликте интересов. В частности, какой должна быть процедура урегулирования конфликта. В министерстве пояснили, что меры по урегулированию применяются только к текущему конфликту, и что нельзя «потушить пожар», который уже потушен. И поскольку конфликт был завершён, меры не принимались.

Юрист Оксана Пономарёва вновь подала ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Она сослалась на прежние основания относительно доверенности прокурора, утверждая, что прокуратура не обеспечила явку истца. Дело в том, что Алексей Неустроев выступает в процессе истцом, что подтверждается его удостоверением прокурорского работника и поручением краевой прокуратуры, но нет доверенности прокурора.

Пономарёва также попросила приобщить к делу новые пояснения и документы. Она перечислила не только заслуги Мильграма в качестве худрука театра, который «сделал его визитной карточкой Перми», но и значительно улучшил финансовые показатели учреждения. Согласно аналитической записке о деятельности театров, доход Театра-Театра за 2012 года был 34 млн руб., а по итогам 2024 года — более 300 млн руб.

Помимо этого, за время его руководства театром постоянно создаются новые проекты и происходят обновления. Одно из них — создание театрального пространства для детей «Театр-Театрик». В связи с этим Пономарёва подчеркнула, что имя Мильграма стало для Перми нарицательным: «он создал театр, в который зритель хочет приходить».

Представители министерства культуры вновь представили свои письменные возражения и характеристику Мильграму. Театр также представил свои возражения на требования прокуратуры.

Напомним, в ходе судебного процесса защита худрука Пермского Театра-Театра просила оставить иска прокуратуры без рассмотрения и предлагала вызвать в суд Перми в качестве свидетеля народного артиста РФ Евгения Миронова. Также были заслушаны показания свидетеля защиты — исполнительного директора театра Егора Мухина.

