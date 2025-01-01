Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Адвокат Бориса Мильграма предложила вызвать в суд Перми Евгения Миронова Рассмотрение дела о конфликте интересов продолжится 20 ноября Поделиться Твитнуть

фото с официального сайта Евгения Миронова

В Ленинском районном суде Перми 17 ноября продолжилось разбирательство по делу о конфликте интересов в Пермском академическом Театре-Театре.

Напомним, районная прокуратура обнаружила в трудовых контрактах, заключённых театром с режиссёром Александром Пронькиным, признаки личной заинтересованности руководителя театра: Александр Пронькин является мужем дочери Бориса Мильграма. Надзорный орган через суд настаивает на увольнении Мильграма.

Адвокат Бориса Мильграма Оксана Пономарёва выступила с ходатайством о вызове в качестве свидетеля руководителя Театра наций Евгения Миронова. По словам юриста, поскольку прокуратура настаивает на увольнении руководителя учреждения, необходимо рассмотреть его профессиональную компетентность, и Евгений Миронов может предоставить эти сведения. Предлагается допросить Миронова по видеосвязи.

Представитель прокуратуры Алексей Неустроев высказался против этого, и суд встал на сторону прокурора. В ходатайстве было отказано.

Рассмотрение в суде дела худрука Театра-Театра продолжится 20 ноября. Причина переноса заседания — невозможность допросить свидетеля — исполнительного директора театра Егора Мухина, который находится в командировке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.