Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Защита худрука Пермского Театра-Театра настаивает на оставлении иска прокуратуры без рассмотрения

В Ленинском районном суде 17 ноября продолжилось рассмотрение иска районной прокуратуры к художественному руководителю Театра-Театра Борису Мильграму, подозреваемому в заключении сделки с конфликтом интересов.

Рассмотрение началось с вопроса о полномочиях представителя прокуратуры Алексея Неустроева. Как выяснилось на предыдущем заседании, его доверенность на право участия в процессе не оформлена должным образом: в ней указана возможность выступать от имени прокуратуры в качестве ответчика или в качестве третьего лица, но не в качестве истца. Кроме того, доверенность не оформлена нотариально. Ожидалось, что представитель надзорного органа принесёт на сегодняшнее заседание заново оформленную доверенность, но Алексей Неустроев такой документ не предоставил, а обосновал рядом служебных положений и норм законодательства своё право участвовать в процессе на основании служебного удостоверения.

Сторона ответчика не считает участие прокурора без доверенности легитимным и продолжает настаивать на том, чтобы суд оставил иск без рассмотрения: такая мера возможна, если сторона истца не является на процесс и не присылает легитимного представителя. В этом случае судья имеет право не выносить решения по существу, а просто «заморозить» рассмотрение иска. Это не исключает возможность повторной подачи такого иска.

Судья Ольга Будилова на это не пошла: она продолжила рассмотрение дела.

Как уже сообщал «Новый компаньон», адвокат Мильграма Оксана Пономарёва также выступила с ходатайством о привлечении в качестве свидетеля художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова, однако ей было отказано.

Рассмотрение иска прокуратуры к Борису Мильграму продолжится 20 ноября. Ожидается, что в качестве свидетеля выступит исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин.

