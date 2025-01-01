Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Началось рассмотрение иска прокуратуры Пермского края к худруку Театра-Театра Судебное заседание отложено до 7 октября Поделиться Твитнуть

Борис Мильграм

Алексей Гущин

В Ленинском районном суде 17 сентября состоялось первое заседание по иску прокуратуры Пермского края к художественному руководителю Театра-Театра Борису Мильграму. Надзорное ведомство обнаружило признаки конфликта интересов в трудовых отношениях возглавляемого Мильграмом Пермского Театра-Театра с режиссёром Александром Пронькиным, являющимся мужем дочери худрука Эвы Мильграм.

По словам адвоката Мильграма Оксаны Пономарёвой, судебное заседание носило предварительный характер и было посвящено техническим вопросам: определению сторон, уточнению предмета доказывания. По ходатайству Мильграма судья Ольга Будилова привлекла в качестве третьего лица без самостоятельных требований Театр-Театр.

Поскольку не все лица привлечены и не все доказательства собраны, судья отложила рассмотрение дела до 7 октября.

Напомним: дело началось в 2023 году; заключив трудовой договор с Александром Пронькиным, руководство Театра-Театра не уведомило о возможном конфликте интересов учредителя — Министерство культуры Пермского края, за что Борису Мильграму было вынесено взыскание. Театр и его руководитель позже исправили недочёты, собрав и направив в министерство необходимый пакет документов; однако прокуратура считает эти меры недостаточными и настаивает на увольнении Мильграма.

По мнению адвоката ответчика, прокуратура пропустила предусмотренный законом срок обращения в суд, который составляет три месяца с момента обнаружения правонарушения.

Сам Борис Мильграм на заседании не присутствовал: он находится в командировке.

Ранее в тот же день суд Пермского края опубликовал определение по поводу решения Ленинского районного суда по похожему кейсу: иску прокурора Перми о признании недействительными сделок между музеем PERMM и куратором Арсением Сергеевым. Специалисты не считают, что эти процессы будут иметь непосредственное влияние друг на друга, однако их участники полагают, что такое влияние может существовать, пусть и опосредованное.

