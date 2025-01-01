В Перми иск прокуратуры к Борису Мильграму рассмотрят в сентябре Худрука Театра-Театра требуют уволить в связи с конфликтом интересов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стала известна дата рассмотрения иска краевой прокуратуры к художественному руководителю Пермского академического Театра-Театра Борису Мильграму.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе надзорного ведомства, предварительно рассмотрение начнётся 17 сентября в Ленинском районном суде.

Ранее в Ленинский райсуд поступил иск надзорного ведомства, в котором прокуратура потребовала уволить Мильграма из-за конфликта интересов: в 2023 году он заключил договоры на постановку нескольких спектаклей с мужем своей дочери — режиссёром Александром Пронькиным. При этом худрук якобы не уведомил должным образом работодателя — Министерство культуры Пермского края.

В итоге региональный минкульт объявил Мильграму взыскание, но прокуратура не считает это наказание достаточным.

Позже в Театре-Театре официально прокомментировали требования иска надзорного ведомства. В учреждении заявили, что в ответ на взыскание в адрес Мильграма команда специалистов Пермского академического Театра-Театра представила в минкульт недостающий пакет документов, а минкульт, в свою очередь, отправил в прокуратуру отчёт об исполнении своего предписания, с которым прокуратура согласилась. Кроме того, в театре высказали удивление, что прокуратура спустя два года «пытается оспорить взвешенные решения, своевременно принятые Министерством культуры Пермского края».

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