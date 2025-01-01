Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Прокуратура нашла конфликт интересов в пермском Театре-Театре Надзорный орган требует увольнения художественного руководителя театра Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Прокуратура Пермского края обратилась в суд с иском к художественному руководителю Пермского академического Театра-Театра Борису Мильграму и к Министерству культуры Пермского края по факту конфликта интересов. Об этом сообщает ProPerm.ru. Иск будет рассматриваться в Ленинском районном суде, судья — Ольга Будилова.

Суть претензий в том, что Борис Мильграм, будучи руководителем театра, пригласил на постановку нескольких спектаклей режиссёра Александра Пронькина, являющегося супругом его дочери — актрисы Эвы Мильграм.

Ситуация возникла в 2023 году. На протяжении двух лет (2022 и 2023) Александр Пронькин поставил в театре три спектакля: «Гоголь. Мёртвые души» (12+), «Урожай» (18+) и «Солярис» (12+). По данным издания, его совокупный гонорар составил около 2 млн руб., при этом Борис Мильграм не уведомил должным образом работодателя — министерство культуры Пермского края — о возможном конфликте интересов.

В 2024 году по представлению прокуратуры минкульт вынес замечание Борису Мильграму, однако в 2025 году Александр Пронькин вновь выступил режиссёром-постановщиком в Театре-Театре — поставил «Капитанскую дочку» (16+).

Сейчас прокуратура в своём иске требует признания договоров с режиссёром незаконными, а также настаивает на увольнении Бориса Мильграма.

Министерство культуры в официальном ответе на запрос «Нового компаньона» подтверждает получение иска и подчёркивает, что прокуратура по-прежнему реагирует лишь на ситуацию 2023 года. Официальный комментарий театра ещё не получен.

Александр Пронькин — не только зять Бориса Мильграма, но и довольно востребованный в российских масштабах режиссёр. Кроме прочего, он ставит спектакли в Театре на Таганке и других известных театрах.

Это не первая угроза для Бориса Мильграма потерять свой театр: в июле 2016 года его уволил тогдашний министр культуры Пермского края Игорь Гладнев, однако губернатор Виктор Басаргин восстановил худрука театра в должности, прислушавшись к протестам театрального коллектива и выступлениям видных театральных деятелей России в поддержку пермского режиссёра.

В 2024 году дело о конфликте интересов стоило должности директору Музея современного искусства Наиле Аллахвердиевой. Прокуратура потребовала её увольнения на основании утраты доверия, а также расторжения договоров с куратором выставок Арсением Сереевым, с которым у Аллахвердиевой двое общих детей, и возврата гонораров Сергеева в бюджет. При этом бывший руководитель музея настаивает, что уведомила работодателя — министерство культуры Пермского края — о возможном конфликте интересов в надлежащем порядке.

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