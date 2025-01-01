В прокуратуре прокомментировали судебный процесс с музеем PERMM Ведомство усмотрело «конфликт интересов» при заключении контрактов Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В пресс-службе краевой прокуратуры прокомментировали решение Ленинского районного суда Перми по иску прокурора краевой столицы к музею современного искусства PERMM.

«В ходе прокурорской проверки был выявлен конфликт интересов в действиях бывшего руководителя музея при заключении контрактов, так как выяснилось, что с исполнителем по указанным контрактам их связывали иные близкие отношения. Согласно требованиям закона, сделки, заключённые в условиях конфликта интересов, являются ничтожными», — заявили в прокуратуре.

Как ранее писал «Новый компаньон», 13 мая судья Ленинского районного суда Татьяна Сероваева поддержала доводы прокуратуры. Теперь куратор выставки «И да и нет» Арсений Сергеев, который заключил договоры с учреждением культуры, должен выплатить 318 тыс. руб. в счёт государства.

«Новый компаньон» подробно освещал судебный процесс. На всех заседаниях представители музея и краевого минкульта, а также Наили Аллахвердиевой и Арсения Сергеева высказывали доводы о том, что при заключении контрактов были соблюдены все необходимые процедуры, однако прокуратура была непреклонна. В итоге судья вынесла решение о признании сделок ничтожными.

Отметим, Арсений Сергеев был автором концепции и архитектурного решения выставки «И да и нет», которая подготовилась к открытию нового здания музея осенью 2023 года. Тогда директором музея была Наиля Аллахвердиева.

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