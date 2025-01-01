Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр прокомментировал иск прокуратуры Прикамья к худруку и минкульту «Неизвестно, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить взвешенные решения…» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский академический Театр-Театр прислал «Новому компаньону» официальный ответ на сообщение об иске прокуратуры к художественному руководителю учреждения и к Министерству культуры Пермского края.

Напомним: 16 июля стало известно, что в Ленинский районный суд Перми поступил иск надзорного ведомства, в котором прокуратура требует увольнения Бориса Мильграма из-за конфликта интересов: в 2023 году он заключил договоры на постановки нескольких спектаклей с мужем своей дочери — режиссёром Александром Пронькиным, не уведомив должным образом работодателя — Министерство культуры Пермского края.

Министерство объявило худруку театра взыскание, но прокуратура не считает это наказание достаточным.

В своём официальном ответе театр подтверждает факты, содержащиеся в иске:

«Иск прокуратуры Пермского края к художественному руководителю Пермского академического Театра-Театра Борису Мильграму о выявленном конфликте интересов касается ситуации 2023 года, когда Б. Л. Мильграм не уведомил работодателя о возникновении возможного конфликта интересов при заключении нескольких договоров с режиссером А. Пронькиным, являющимся супругом его дочери — актрисы Эвы Мильграм».

По сообщению учреждения, в ответ на взыскание в адрес Мильграма команда специалистов Пермского академического Театра-Театра предоставила в Минкульт недостающий пакет документов, а минкульт, в свою очередь, отправил в прокуратуру отчёт об исполнении своего предписания, с которым прокуратура согласилась.

«Театру неизвестно, почему спустя два года прокуратура пытается оспорить взвешенные решения, своевременно принятые Министерством культуры Пермского края», — пишут представители театра в официальном ответе для СМИ.

По мнению театра, сотрудничеству с Александром Пронькиным театру стоит гордиться:

«Работа А. Пронькина, выполненная им в 2022 году по договорам с Театром-Театром, стала важной частью творческой и выездной деятельности Театра-Театра в 2023 году и частью проекта «Театр — в школы», запущенного в рамках стратегического сотрудничества театра с Министерством образования и науки Пермского края, Министерством культуры Пермского края и получившего поддержку Фонда грантов губернатора Пермского края. Специально для проекта в Театре-Театре Пронькиным было создано несколько камерных мобильных спектаклей по мотивам произведений из школьной программы по литературе, которые можно показать на любой площадке: и на сцене ДК, и в школьном актовом зале. За 2023 год артисты театра (с этими спектаклями — ред.) совершили 48 выездов в 25 населённых пунктов: Краснокамск, Добрянку, Кудымкар, Кунгур, Чердынь, Красновишерск, Губаху, ЗАТО Звёздный, Суксун, Кишерть, Октябрьский, Гайны, Усть-Качку, Горный, Куеду, Частые, Большую Соснову, Уинское, Култаево, Ленск, Юрлу, Орду, Сиву и Карагай и др. Благодаря проекту «Театр — в школы» за 2023 год спектакли Театра-Театра увидели 5700 школьников по всему Пермскому краю».

Театр-Театр, так же как и краевой минкульт, не сообщает, как он намерен реагировать на иск прокуратуры.

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