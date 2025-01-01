Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Исполнительный директор пермского Театра-Театра дал показания по делу худрука Суд продолжится 21 ноября Поделиться Твитнуть

Егор Мухин

Сергей Харин

В Ленинском районном суде Перми 20 ноября продолжились слушания по иску прокуратуры к художественному руководителю Пермского академического Театра-Театра Борису Мильграму. В ходе заседания были заслушаны показания свидетеля защиты — исполнительного директора театра Егора Мухина.

Свидетель рассказал о порядке заключения трудовых договоров в театре, в согласовании которых участвует до 12 человек, так что единовластные решения практически исключены. Он также рассказал о проекте «Театр — в школы», над которым работал как режиссёр зять Бориса Мильграма Александр Пронькин. По словам Егора Мухина, проект был инициирован дирекцией и коммерческой частью театра, а не художественным руководством. Сроки и стоимость оказания постановочных услуг определялись дирекцией. Из всех договоров, подписанных театром с Александром Пронькиным, 9 были подписаны Мухиным, и три — Мильграмом, поскольку Мухин находился в командировке. Выбор постановщика осуществлялся Мухиным. То, что Пронькин является зятем художественного руководителя театра, его не смутило, так как по закупочному законодательству зять не является родственником. По словам исполнительного директора, контракты были для театра очень выгодными, так как гонорар постановщика был значительно ниже среднего, и никаких авторских отчислений от проката спектаклей Пронькин не получает.

Кроме того, Егор Мухин пояснил, что приёмка спектаклей всегда осуществляется коллегиально: каждый ведущий специалист художественной части принимает постановку в своей сфере — музыкальный руководитель оценивает музыку, технический директор — костюмы и декорации, постановку в целом оценивает художественный руководитель.

По словам свидетеля, никаких преференций для, Александра Пронькина в работе не было. Один из эскизов режиссёра — к спектаклю «Алиса» — театру не подошёл, и был приглашён другой постановщик.

С точки зрения экономических показателей эффект от постановок Александра Пронькина, по мнению директора театра, превзошел все ожидания.

Прокурор Алексей Неустроев спросил Егора Мухина, считает ли свидетель 12 контрактов, заключённых театром с Александром Пронькиным, вызывающими конфликт интересов. Вопрос был снят по протесту адвоката Оксаны Пономарёвой, поскольку свидетель не является квалифицированным юристом.

Прокурора также заинтересовал процесс взаимодействия между театром и постановщиком: кто конкретно предложил работу Пронькину, кто выбрал этого режиссёра, чья это была инициатива. «Во всех 12 случаях процедура была разной», — сообщил Егор Мухин.

После оглашения материалов по делу судья Ольга Будилова объявила перерыв в заседании до 21 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.