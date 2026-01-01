Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Макушка лета Афиша на неделю 6-12 июля Поделиться Твитнуть

В музее ПЕРММ открывается новая выставка «Зазор влияния. Облака», где современное искусство соединяется с научными методами наблюдения. Проект «Зазор влияния» посвящен истории и философии знаний о Земле. Авторы предлагают проделать путь от доисторической эры до момента исчезновения жизни на Земле через пять эпох научного познания. При этом центральное место в исследовании занимают размышления о процессе наблюдения.

«Облака» — самая масштабная версия проекта, ранее представленного в Москве и Екатеринбурге. Почти тысяча квадратных метров первого этажа музея превратятся в пространство наблюдений: за миром, за Землёй, за облаками — и за тем, как мы сами на это всё смотрим и как это чувствуем. В новой версии проекта к тотальной инсталляции «Зазор влияния» и видео «Влияние зазора» добавятся две интерактивные части: «Зона наблюдений за небом» и «Качели», качаясь на которых человек сможет почувствовать себя в той самой точке отсчёта, из которой можно выбрать, в существование которого из миров (сегодня) стоит верить.

Авторы проекта — Женя Чайка (Екатеринбург) и Женя Гаврилов (Новосибирск).





Перед началом фестиваля, в 9:00 в Крестовоздвиженском соборе монастыря будет совершена Божественная литургия. В рамках события состоится принесение в главный храм монастыря ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. В 12:00 работу главной сцены откроет концертная программа «Язык веры. Единство народов России». В программе: «Колокольный перезвон» с выступлениями и мастер-классами лучших звонарей России, «Дом иконы и живописи» с выставкой иконописной мастерской «Добро» и экспозицией прикамских художников религиозной живописи, «Ремесленный двор» с мастер-классами и выставками декоративно-прикладного искусства, «Фольклорная деревня» с атмосферой русской глубинки, «Терем русских игр» — игры и сказки православных народов, «Русская кухня» и «Белогорская торговая ярмарка» — изделия мастеров Урала и фермерские продукты Прикамья.

В концертной программе: духовное пение архимандрита Гермогена (Еремеева), хор Triumphus Vox; фольклорный коллектив «Полынь folk»; Оркестр русских народных инструментов им. В.А. Салина Пермской краевой филармонии. Хедлайнер — Татьяна Буланова.





Кинопоказ записи спектакля-концерта «Вертинский» — возможность увидеть сценическое произведение через призму камеры и обратить внимание на детали, которые могут оставаться незаметными из зрительного зала. Запись, сделанная 18 апреля 2021 года, сохраняет атмосферу спектакля, работу артистов и взаимодействие музыки, слова и сценического действия.

В центре постановки — образ Александра Вертинского, его творчество и связь с эпохой. На сцене — исполнитель главной роли Альберт Макаров и концертмейстер Александр Колесников, создающие историю через песни, стихи и музыкальные композиции.

После показа пройдет обсуждение увиденного с участниками спектакля — Альбертом Макаровым и Александром Колесниковым. В разговоре можно будет узнать больше о создании постановки и особенностях её воплощения.

Летняя коллаборация между Пермской арт-резиденцией и арт-проектом «Четыре угла Поля Гогена». На выставке представлены работы Елизаветы Юшковой, Александры Бубновой, Валерия Бендера, Дианы Камакаевой, Татьяны Михалевой (из серий «Акварели», «Коррозия металла», «Город как декорация», «Бесконечная игра», «Картинки с выставки», «Штудии»).

Зрители увидят пейзажи и натюрморты, созданные пермскими художниками в бытовом жанре изобразительного искусства средствами живописи и графики. Главной темой выставки являются особенности повседневного быта городских и сельских жителей. Их жизненный уклад показан живо, нестандартно и в некоторых случаях даже забавно. Воспроизведение фактуры быта в данном случае — не банальное срисовывание реальности, а визуализация символов труда и отдыха, будней и праздников, нравов и обычаев, общественных и личных взаимоотношений людей.





Традиционный винтажный рынок. В этот раз в планах — не просто купля-продажа, но и разговор о сохранении культурного наследия в большом городе: что каждый из нас для этого сохранения делает. Модератор — Дмитрий Москвин (Екатеринбург).





Центральное событие праздника — соревнование в дальности броска высушенного навоза. Сырье для снарядов заготавливают заранее, еще с весны. Кроме того, в программе: «Расписная корова» — превращение скучной фигуры бурёнки в произведение искусства; «Пугало огородное» — конкурс стильных пугал; гонки на мотоблоках, чемпионат по пляжному волейболу, концертная программа с музыкантами из Осы и Чернушки, вечерняя дискотека с пермскими диджеями.





Главное событие фестиваля воздухоплавания. Светомузыкальное шоу «Музыка неба в единстве голосов» будет посвящено Году единства народов России. Будет работать гастрономическая зона и зона сувенирной продукции. На сцене — диджейский сет, интерактивы от ведущего, включая розыгрыш сувенирной продукции фестиваля. В 21:00 выступят кавер-группы Chicken Gun и ROCKY-2. Главным новшеством этого года станет экстремальное мотошоу от FMX13 —профессиональной команды райдеров по фристайл-мотокроссу (FMX). Мотоциклисты покажут трюки, пролетая 21-метровые пролеты, взлетая в воздух на 10 м вверх. Под живое сопровождение пермских рок-групп зрители увидят акробатику в воздухе и прыжки с трамплинов на мотоциклах и снегоходе. Завершится фестиваль знаменитым «Танцем слонов» — покачиванием светящихся аэростатов. В группе фестиваля ВКонтакте пройдёт онлайн-трансляция. Для удобства гостей будет организован электропоезд из Кунгура до краевой столицы после завершения шоу в 00:53 от местного ж/д вокзала; поезд совершит остановку на станции Шпальник, которая расположена в непосредственной близости от стадиона «Труд».





Большой летний лагерь для всех поколений. Эспланада на два дня станет пространством с «лагерным расписанием»: зарядка, игры и мастер-классы, тихий час и вечерняя дискотека. Здесь соберут всё, за что любят лето в лагере, только в городском формате. В программе — дворовые игры и верёвочный курс, бьюти-зона, обмен растениями и игрушками, а также мастер-классы: браслеты дружбы, воздушные змеи, венки из полевых цветов, роспись деревянных спилов и кашпо, «карта желаний семьи».

Во время «тихого часа» можно будет заняться йогой и медитацией, а вечером — спеть любимые песни на большой музыкальной программе.





Петров день — летний праздник, который завершал Петровский пост и был в Прикамье одним из самых почитаемых. В «Хохловке» Петров день отметят согласно традициям, которые бытовали в нашем регионе. Участники праздника научатся вязать веники, полоть огород, ставить квас, готовить уху, примут участие в народных играх и ремесленных мастер-классах, побывают на выступлении студии духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина».

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