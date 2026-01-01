Анна Больярова Проверка ценностей Пермские предприниматели — о создании точек опоры для развития бизнеса и формировании сообществ вокруг своих проектов Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Дёмшин

Одна из важнейших потребностей человека — принадлежность к сообществу или группе, в которой он чувствует себя комфортно, безопасно и может реализовать свои таланты. В Перми есть яркие небанальные проекты, вокруг которых сформировались локальные комьюнити со схожими ценностями и взглядами на жизнь. Мы поговорили с пермскими предпринимателями о том, на какие ценности они опираются в развитии своего бизнеса и почему прочные, доверительные отношения с клиентами сегодня особенно важны.

В поисках сокровищ

Анжела Брудно, владелица винтажного магазина «Пенаты»

Фото: Евгений Дёмшин

Я человек, не представляющий свою жизнь без путешествий и любящий в разных уголках мира заглядывать на винтажные рынки, барахолки, в странные магазинчики. Все мои путешествия сопровождаются азартом поиска сокровищ, желанием найти странный, необычный артефакт, посмотреть на разнообразие предметов быта, поудивляться музейным экспонатам… Сейчас с путешествиями стало сложнее, и я заскучала. Заскучала по поиску, по винтажу, по волнующему душу и мозг шопингу. В Перми подобных магазинчиков не было, лишь уголки с советским антиквариатом или пара винтажных позиций в неспециа­лизированном магазине. Поэтому было принято решение привозить винтаж из Европы и Азии.

В декабре 2025 года состоялось открытие «Пенатов» с винтажем, найденным на рынках Голландии. Сейчас наша география расширилась до Италии, Бельгии, Англии, Японии; новые поставки приходят раз в полтора-два месяца. В «Пенатах» нет винтажа, найденного в России; при всей любви к родине, «Пенаты» — это про путешествия, про разнообразие мира и культур.

Концепция магазина базируется на нескольких важных принципах. Первый — искренность. Не бойся говорить правду. Наша правда начинается с того, что мы обязательно предупреждаем о трещинах, сколах, нюансах некоторого винтажа, не скрывая несовершенства. И этим принципом я руководствуюсь, выстраивая диалог с гостями: говори честно, дураков здесь нет. Честность — это и про уважение, а значит, про качественные отношения со своими гостями.

Другой важный для меня принцип, сформированный после первых закупок, — дай выбор. Не следуй трендам, моде, следуй интуиции. Люди устали от того, что их пичкают одинаковым. Пусть в «Пенатах» будет разнообразие форм, красок, стилей… Не бойся хаоса, в нём можно найти что-то уникальное, индивидуальное, нестандартное — и это ценно. Самый работающий принцип — это ставить саму себя на место покупателя в своём магазине. Анализировать: «А комфортно ли мне самой так?» Это золотой стандарт: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».

«Пенаты» развиваются в открытом диалоге со своими гостями. К нам заходят не только за поиском сокровищ, не только за покупкой, но и просто поболтать. Кто-то забегает поздороваться просто потому, что проходил мимо. И остаются на полчаса, час, чтобы

обсудить путешествия, интерьер, сервировку или какую-нибудь коллекцию фарфора. Вокруг «Пенатов» уже собираются удивительные, талантливые люди самых разных профессий: дизайнеры, стилисты, предприниматели, винтажные энтузиасты, которые отличаются индивидуальным взглядом на жизнь, на вещи. Люди, которые хотят выходить за привычные рамки красивого и понятного.

Я всегда стараюсь перевести лайки и сообщения из соцсетей в личное знакомство и реальное общение в «Пенатах», не быть обезличенным, стерильным магазином, холодным, высокомерным пространством.

Уже много лет бизнесы направляют максимум усилий на инфлюенсеров, заказывая обзоры, отправляя бесплатные товары, забывая, что главная ценность — это реальные покупатели, которые искренни в своём интересе, в своих покупках и отзывах. Наши гости — наш приоритет. Это люди, которые разделяют ценности «Пенатов», которые поддерживают в соцсетях, которые приводят своих друзей и рассказывают коллегам… Я стараюсь запомнить имя каждого, с кем возникает диалог офлайн или онлайн. Запоминаю, кто какой винтаж приобрёл и какой ищет. Искренняя взаимосвязь бизнеса и его клиентов — важнейший приоритет. Мой проект для самых разных личностей, с которыми я рада знакомиться и общаться.

Фото: Евгений Дёмшин

В последнее время количество стресса, тревожности и усталости просто зашкаливает. Даже вечерний скроллинг ленты не приносит мозгу облегчения и радости… Не хватает заземления. Винтаж оказался прекрасным домашним лекарством от ментального перегруза. Красивый своей необычностью, неидеальный, таящий в себе истории своего создания и существования, он расслабляет и успокаивает. И дом, в котором есть винтаж, выглядит притягательным, живым и заземляющим. Он словно возвращает тебя к самому себе, замедляет хаос мыслей и притормаживает. Из винтажной посуды ты ешь медленнее; смотришь, как горит свеча в винтажном подсвечнике; ты концентрируешься на своём удовольствии и отдыхаешь. Быстрый, стремительный масс-маркет таких визуальных и внутренних ощущений не дарит.

Нам важно говорить о своих ценностях, ведь бизнес создаётся для людей. И это должны быть не только товары или услуги, это должен быть разговор на самые разные темы. Пусть мир развивается с бешеной скоростью, тёплый, живой диалог остаётся лучшим средством общения между людьми.

За последние годы рынок разбух настолько, что многие покупают просто ради того, чтобы купить. Не из необходимости, не из удовольствия, а по привычке… Масштаб человеческого потребления впечатляет; он огромен. Создано огромное количество магазинов с одной лишь поверхностной целью и миссией — продать. Как итог — выстроилась новая пустая, бессмысленная реальность «купи-продай». В этой торговой реальности нет интеллекта, нет эмоций и удовольствия, нет общения, нет разнообразия. Бизнесы без ценностей, без моральных и нравственных принципов — как невоспитанное, жадное дитя, которое только забирает и не даёт ничего взамен. Бизнесы должны создаваться для пользы, для созидания, для улучшения качества жизни. И если это действительно их цель, то люди почувствуют и поддержат.

Ценности как цепочка ДНК

Андрей Ажгихин, сооснователь гастрономических проектов Caramella, Mirage, Ruby, Garage du Funk и производства интерьеров «Форма»

Фото: Виталий Жданов

Все наши проекты объединяет довольно простая идея: мы стараемся создавать места, которых нам самим не хватает в Перми. Когда мы только начинаем думать над новым проектом, то спрашиваем себя: хотели бы мы сами проводить здесь время, приходить на завтрак, встречаться с друзьями или возвращаться снова и снова? И только потом считаем экономику проекта: какая у него будет окупаемость, сколько он будет зарабатывать.

Наверное, поэтому вокруг наших пространств постепенно сложилось сообщество людей со схожими взглядами на жизнь. Но это не результат какой-то специальной стратегии. Любые отношения, будь то взаимодействие внутри команды или с гостями, начинаются с умения слышать другого человека. Это касается и бизнеса. Когда ты меньше думаешь о собственных амбициях и больше пытаешься понять собеседника, доверие возникает естественным образом.

Мы редко общаемся с гостями напрямую — через наши проекты каждый день проходят сотни людей. Поэтому невозможно прописать инструкции на все случаи жизни. Гораздо важнее собрать команду, которая понимает общие принципы и способна самостоятельно принимать решения. Для меня ценности бизнеса — это что-то вроде цепочки ДНК. Их нельзя увидеть напрямую, но именно вокруг них со временем формируется всё остальное.

Фото: Кристина Шишигина

Мне никогда не был близок путь слепого копирования. Созидать интереснее, чем воспроизводить чужое. В этом для меня и заключается смысл запуска новых проектов. Мы можем вдохновляться удачными примерами, но всегда стараемся пропускать идеи через собственный опыт и контекст города.

То же самое касается дизайна. Сами по себе хороший логотип, интерьер или упаковка не способны сделать проект успешным. Работает только всё вместе: продукт, команда, атмосфера, сервис и визуальный язык. Дизайн не должен существовать отдельно от идеи.

При этом нам интересно исследовать новые формы сотрудничества и работать с людьми из смежных творческих сфер. Так, например, появились стаканчики для кофе в Caramella, которые мы сделали вместе с Центром городской культуры, локальными художниками и студией Level. Из похожего подхода выросла и «Форма» — производство, которое сначала занималось интерьерами для наших собственных проектов, а со временем стало работать с самыми разными заказчиками.

Наверное, если говорить о том, что объединяет всё, чем мы занимаемся, то это любопытство и желание создавать что-то своё. Не потому, что рынок этого требует, а потому, что нам самим интересно увидеть такой проект в своём городе.

Подсветить наследие города

Андрей Михайловский, автор и продюсер фестиваля «ПРОСВЕТ»

Фото: из личного архива Андрея Михайловского

Первый фестиваль «ПРОСВЕТ» прошёл в 2019 году. Он был придуман как ответ на долгий период темноты, который проживает Пермь за год. Фестиваль родился из желания света и красок. Как оказалось, свет и мультимедийные технологии — это классный инструмент, который совпал с нашим представлением о Перми как о прогрессивном городе, городе инженеров, робототехники и ИТ-технологий. Нам хотелось создать фестиваль, которого в Перми ещё не было. Это первое. А второе — подчеркнуть настроение и направление развития города как прогрессивного и технологичного центра. Мы стремились создать событие, которое бы выходило за рамки регионального контекста и стало культурным проектом федерального, а в перспективе и международного масштаба. Когда нашу идею одобрили, то мы с моим другом и партнёром по фестивалю Владом Александровым принялись за работу и придумали фестивалю название — «ПРОСВЕТ». Это название рассказывает про световые технологии, просвещает, «подсвечивает» ценности фестиваля. А первая буква названия — П — отсылает к Перми, потому что этот фестиваль был создан здесь, для города и его жителей.

Базовых ценностей несколько. Это и «подсвечивать» наследие нашего города через события, людей, места. Это просвещение с точки зрения развития культуры и мышления нашего общества, чтобы расширять границы и давать возможности людям, которые живут в Перми или приезжают сюда. Важно, чтобы росла насмотренность людей, появлялись возможности для знакомства с новыми технологиями и работами художников, которые смотрят на Пермь с разных сторон. Не менее важно и то, что фестиваль объединяет людей через общий опыт. «ПРОСВЕТ» — максимально доступный, бесплатный фестиваль, куда люди могут прийти с семьёй, с друзьями или в одиночестве и стать на три дня сообществом, комьюнити вокруг фестиваля. Он про то, чтобы открывать новые имена и таланты. Одной из важных задач фестиваля с самого начала является участие пермских художников.

Фото: Родион Балков

«ПРОСВЕТ» рассказывает про ответственное отношение к городу. Мне хочется верить, что именно после нашего фестиваля появилась интересная подсветка у пермской телебашни: в 2019 году показали её возможности и сейчас можем любоваться разными световыми сценариями на ней. Также в 2019 году наши художники показали, как можно работать с подсветкой колеса обозрения в Горьковском парке. Точно могу сказать, что после нашего фестиваля ещё два-три года я наблюдал эти световые сценарии на колесе.

Фото: Родион Балков

Одна из задач фестиваля — говорить про будущее через культуру и технологии, в его ДНК — раскрывать Пермь как сложную комбинацию культуры и технологической системы, промышленности. В этом году тема нашего фестиваля — «Система света», которая даёт возможность увидеть на первый взгляд невидимые процессы, показать системность промышленных процессов. Над этой концепцией сейчас думают художники.

Вокруг фестиваля сложилась своя аудитория, которую можно условно разделить на две группы: художники/артисты и зрители. Это отвечает одной из наших ценностей — развивать насмотренность, культурный бэкграунд наших гостей. Мы стараемся быть честными с аудиторией, стараемся оправдать ожидания, предвосхитить их, чтобы зрители получили больше, чем ожидают увидеть. Это проявляется не только в красивой картинке, не только в каких-то масштабах и вау-инсталляциях, но и в смыслах, которые художники стараются донести, дать пищу для размышлений, это тоже важно.

Вторая часть — те, кто делают фестиваль, это наша команда и партнёры.

Чтобы сделать в Перми технологичный, прогрессивный фестиваль про технологии и мультимедиа, который был бы заметен на федеральном уровне, нужен большой бюджет, в 50+ млн руб., это сильно больше, чем есть у нас сегодня, но мы не сдаёмся. Из года в год мы стараемся не опускать уровень и привозить в Пермь классное современное мультимедийное искусство. Это становится возможным благодаря активной поддержке Министерства культуры Пермского края, благодаря сотрудничеству с парт­нёрами и друзьями фестиваля. Мы придерживаемся честной позиции и принципа «вин-вин» в нашей работе с партнёрами.

Фото: Родион Балков

Сегодня мы входим в пятёрку крупнейших фестивалей мультимедиа-искусства в России. У многих художников и артистов возникает желание поучаствовать в фестивале на условиях «без гонорара»: «Вы нас привезите, дайте технику, всё остальное мы сделаем бесплатно. Нам очень хочется сделать что-то классное у вас, быть в «ПРОСВЕТе».

Нам важно расти и трансформироваться масштабом, привлекать худож­ников не только из России, но и из других стран. Нам очень нравится, что в это сложное время культура является универсальным языком, на котором мы можем говорить, не стесняясь и не ограничивая себя никакими барье­рами.

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