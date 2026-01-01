Прокурор требует увольнения главы Александровского округа Прикамья в связи с утратой доверия Судебное заседание по этому делу назначено на 20 июля Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае прокурор Александровска подал в суд административный иск к думе Александровского муниципального округа.

Цель иска — отменить решение думы о досрочном прекращении полномочий главы округа Ольги Белобаржевской с формулировкой «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия».

Как сообщили в Александровском городском суде, заседание по этому делу назначено на 20 июля.

Напомним, в апреле депутаты думы Александровского муниципального округа приняли отставку главы территории Ольги Белобаржевской, которая подала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

Ситуация вокруг чиновницы обострилась в конце прошлого года, когда суд первой инстанции (а затем и краевой суд) поддержал позицию прокуратуры и вынес решение о прекращении её полномочий «в связи с утратой доверия». Надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов в том, что глава муниципалитета состояла в незарегистрированных отношениях со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. После того как подчинённый был уволен, пара официально зарегистрировала брак.

В мае главой округа стал Владимир Белобаржевский, а Ольга Белобаржевская нашла работу в структуре «Акрона».

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