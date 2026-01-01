Дума прикамского Александровска досрочно прекратила полномочия главы округа

Ольга Белобаржевская / фото с официального сайта администрации Александровского округа

Депутаты думы Александровского муниципального округа приняли отставку главы территории Ольги Белобаржевской, которая подала заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Информацию об этом «Ъ-Прикамье» подтвердили источники, знакомые с ситуацией.

Ситуация вокруг чиновницы обострилась в конце прошлого года, когда суд первой инстанции поддержал позицию прокуратуры и вынес решение о прекращении её полномочий «в связи с утратой доверия». Надзорное ведомство усмотрело конфликт интересов в том, что глава муниципалитета состояла в незарегистрированных отношениях со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. После того как подчинённый был уволен, пара официально зарегистрировала брак.

На текущий момент судебное решение ещё не вступило в законную силу: Ольга Белобаржевская продолжает оспаривать его в Пермском краевом суде. Параллельно с этим в мае текущего года в округе запланирован конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.