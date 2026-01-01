Экс-глава Александровского округа Прикамья нашла работу в структуре «Акрона» Ольга Белобаржевская заняла пост в калийной компании Поделиться Твитнуть

Ольга Белобаржевская / фото с официального сайта администрации Александровского округа

Бывшая глава Александровского городского округа Ольга Белобаржевская трудоустроилась в АО «Верхнекамская калийная компания». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации источников издания, в её обязанности входит взаимодействие с органами власти.

Как ранее писал «Новый компаньон», Ольга Белобаржевская возглавляла муниципалитет с 2021 года. Её уход с поста был связан с конфликтом с прокуратурой. Надзорное ведомство выявило конфликт интересов: по мнению представителей надзорного ведомства, она состояла в гражданском браке со своим заместителем Владимиром Белобаржевским. После того как её супруг покинул муниципальную службу, Ольга Белобаржевская зарегистрировала с ним официальный брак.

В декабре прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры и прекратил полномочия экс-главы «в связи с утратой доверия». Это решение было подтверждено апелляционной инстанцией. Сама Белобаржевская покинула должность до вступления судебного вердикта в силу.

На прошлой неделе в округе прошли выборы нового главы. По решению конкурсной комиссии, победу одержал Владимир Белобаржевский.

