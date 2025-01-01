В Пермском крае по решению суда уволят главу Александровского округа Ольгу Белобаржевскую Прокуратура настояла на освобождении её от должности в связи с утратой доверия Поделиться Твитнуть

Александровский городской суд поддержал иск прокуратуры о снятии с должности руководителя Александровского округа Ольги Белобаржевской (Лавровой) с формулировкой в связи с утратой доверия.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», прокуратура обратилась с иском в суд в октябре этого года. По информации надзорного ведомства, причиной послужили отношения главы округа с её заместителем Владимиром Белобаржевским, с которым она состояла в неофициальном браке, что повлекло за собой конфликт интересов. После увольнения заместителя, глава округа зарегистрировала с ним брак.

Ответчиками по административному делу выступали Ольга Белобаржевская и местная дума, которая ранее не поддержала требование прокуратуры. В мае этого года прокуратура направила в думу представление о необходимости отстранения руководителя от должности по причинам, связанным с коррупцией. Отклонение представления депутатами послужило основанием для обращения прокурора Александровска в суд, где он потребовал признать решение думы недействительным и прекратить полномочия главы округа.

