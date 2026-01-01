Главой Александровского округа Прикамья стал Владимир Белобаржевский К исполнению обязанностей он приступит с 15 мая Поделиться Твитнуть

В Александровском округе депутаты местной думы поддержали кандидатуру Александра Белобаржевского на пост руководителя территории. К исполнению обязанностей он приступит с 15 мая. Об этом пишет телеграм-канал «На местах».

С 20 июня 2021 года по 2 октября 2023-го Белобаржевский занимал должность первого заместителя главы администрации Александровского округа.

Владимир Белобаржевский — муж бывшей главы территории Ольги Белобаржевской, которая руководила округом до декабря 2025 года. Он возглавляет ООО «Гидромеханизация» и ранее был первым заместителем главы муниципалитета.

Напомним, в конце апреля этого года Пермский краевой суд оставил без изменения решение городского суда по иску прокурора Александровска о досрочном прекращении полномочий Ольги Белобаржевской (Лавровой), которая занимала пост главы территории. Прокуратура настаивала на увольнении чиновницы с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.