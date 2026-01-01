Пермский краевой суд оставил в силе решение об увольнении главы Александровска из-за утраты доверия

Ольга Белобаржевская / фото с официального сайта администрации Александровского округа

Пермский краевой суд оставил без изменения решение городского суда по иску прокурора Александровска о досрочном прекращении полномочий главы Александровского муниципального округа в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что глава округа нарушила антикоррупционные ограничения и запреты, не предприняв мер для предотвращения или урегулирования конфликта интересов. Она также несвоевременно уведомила о возникновении личной заинтересованности, что могло привести к конфликту интересов.

Несоблюдение этих ограничений и запретов стало безусловным основанием для прекращения полномочий главы, независимо от возможных последствий.

Напомним, речь идёт об Ольге Белобаржевской (Лавровой). Прокуратура обратилась с иском в суд в октябре прошлого года. По информации надзорного ведомства, причиной послужили отношения главы округа с её заместителем Владимиром Белобаржевским, с которым она состояла в неофициальном браке, что повлекло за собой конфликт интересов. После увольнения заместителя глава округа зарегистрировала с ним брак.

