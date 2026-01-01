Команда «Дома Демидовых» в конце июня запустит в Перми новый проект Это будет небольшое кафе на улице Пушкина Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В историческом центре Перми, по ул. Пушкина, 17, основатели проекта «Дом Демидовых» откроют небольшое кафе. Об этом «Новому компаньону» сообщила создатель проекта Анна Кобелева.

«Его концепция — «Хлеб. Кофе. Диалоги». Мы с января работаем в цехе и реализуем проект подписки на хлеб. Соскучились по живому общению с гостями. Открытие планируем на конец июня», — пояснила Анна Кобелева.

Она отметила, что в небольшом пространстве будет магазин хлеба и несколько столиков, а меню будет выстроено вокруг хлеба.

«Над названием пока думаем. Расскажем позже», — добавила Кобелева.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале этого года основатели «Дом Демидовых» сообщили, что планируют запустить ещё один проект, который будет работать в новом формате. Организаторы придумали такую услугу: «хлеб и слойка от нашей команды по подписке».

Напомним, в 2024 году пекарня «Дом Демидовых» прекратила работу из-за конфликта с собственником инженерных сетей — компанией ООО «ТехПромАвтоматика». Последняя заблокировала в здании подачу воды, отведение стоков, а также теплоснабжение и электричество. Впоследствии автор проекта открыл одноимённую столовую по адресу: Комсомольский проспект, 31а. В сентябре 2025 года это заведение выставили на продажу.

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