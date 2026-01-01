Елена Синица В центре Перми продают бывшее здание пекарни «Дом Демидовых» Поделиться Твитнуть

фото: Авито

В центре Перми продают двухэтажное здание, в котором ранее располагалась пекарня «Дом Демидовых» (ул. Ленина, 46). Соответствующая информация появилась на одном из сервисов объявлений.

Площадь здания составляет 300 кв. м, его продают за 80 млн руб. Как указано в объявлении, объект можно использовать под широкий спектр бизнес-направлений: от ресторана до медицинской клиники.

Также отмечается, что в здании оборудованы все необходимые инженерные системы, в том числе вытяжка и вентиляция. На первом этаже реализована свободная планировка, ранее использовавшаяся под кафе-пекарню. Среди преимуществ также указаны хорошая транспортная доступность, высокий пешеходный трафик и развитая инфраструктура района.

Напомним, в 2024 году пекарня «Дом Демидовых» прекратила работу в связи с конфликтом с собственником инженерных сетей — компанией ООО «ТехПромАвтоматика». Последняя заблокировала в здании подачу воды, отведение стоков, а также теплоснабжение и электричество. Впоследствии автор проекта открыл одноимённую столовую по адресу: Комсомольский проспект, 31а. Однако уже в сентябре 2025 года это заведение было выставлено на продажу.

