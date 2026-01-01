Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Неделя всех влюблённых Афиша на неделю с 9 по 15 февраля Поделиться Твитнуть

Сольный концерт серебряного призёра XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского пианиста Валентина Малинина. После выступлений Валентина Малинина в 2023 году на XVII Международном конкурсе Чайковского о нём писали: «уникальная личность», «настоящее чудо», «гениальная игра», «открытие конкурса». В программе концерта — классика фортепианной музыки: избранные сочинения Фридерика Шопена, Клода Дебюсси и Сергея Рахманинова.

Выставка Сергея Имиса, которая проходит в ЦГК, задаёт важный вопрос: как выжить художнику в мире, где нужно «существовать физически»? Герой выставки когда-то сделал честный выбор в пользу дизайна, сумев вписать себя в рамки успешной, стабильной жизни, но при этом не предав своего внутреннего художника. Это пример победы. Но что, если правила игры диктует эпоха, превращающая само творчество в галлюцинацию? На встрече книжного клуба читатели обсудят культовый роман Виктора Пелевина «Generation П», который станет продолжением разговора о выборе и компромиссах. Пелевин показывает «тёмную сторону» того самого конфликта: что происходит, когда ремесло начинает не просто кормить художника, а поглощать его душу.

В рамках вечера состоится показ фильма «Люмьеры!» Тьерри Фремо — историка кино и программного директора Каннского кинофестиваля. С юмором и истинно киноманской страстью он раскроет мир первых кинолент, запечатлевших уникальные образы мира и Франции начала века. Фильмы Люмьеров — трогательные и в чем-то смешные первые шаги кино — искусства, которое завоюет весь мир. Гостям рекомендуется черно-белый вечерний дресс-код. С 18:30 у тематических фотозон будет работать фотограф.

Фильм «Флай: Танец свободы» — это история о своенравной Бекс, которая из-за роковой ошибки оказывается в тюрьме строгого режима. В заточении её спасением становится танец. Среди суровых тюремных стен она находит берлинскую уличную тусовку, страсть и любовь. Чтобы достичь мечты, этим бунтарям и одиночкам предстоит сплотиться в сильнейшую брейкданс-команду Берлина. Гости-эксперты кинопоказа: Владимир Кирьянов — хореограф, куратор арт-проектов, основатель фестиваля «Кинотанец Пермский»; Мария Польща — танцовщица, перформер, хореограф и b-girl, активный деятель в сфере хип-хоп-культуры и хаус-денс-культуры в России.

В декабре ресторану «Тайная В» исполнился год. Владельцы решили, что вместо того, чтобы чинно пить просекко в ресторане, надо устроить настоящее веселье там, куда обычно вход закрыт — в подвале под "Тайной В." по ул. 25 Октября, 45, и отметить это дело в формате камерной вечеринки без лишней суеты, с правильной музыкой и коктейлями. В программе: живое выступление elcapitan!, welcome drink для нужного настроя, два бара с авторскими коктейлями, два DJ-сета.

«Травиата» — это история о хрупком человеческом счастье, которое вспыхивает внезапно и оказывается недолговечным. В центре оперы — тонкое движение души: надежда, вера в любовь, страх утраты и готовность к жертве. Блеск светской жизни здесь лишь оболочка, за которой скрывается подлинная искренность чувств и трагедия человеческой судьбы. 13 февраля опера Джузеппе Верди прозвучит в концертном формате под управлением Владимира Ткаченко. В партии Виолетты — Надежда Павлова, Альфред — Давид Есаян, Жорж Жермон — солист Новосибирской оперы Павел Анциферов.

«Другая музыка» — это музыка с танцами и драйвом на танцполе и киловаттами звука и света. Гейл Дороти — голос московского андеграунда. Она создаёт музыку, которую невозможно уложить в одно жанровое русло. Её альбомы поражают диапазоном: прозрачная электроника перетекает в фольклорные напевы, а народная мелодика внезапно взрывается яростным панк-роком, чтобы затем отстроиться в чеканный классический бит. И, что удивительно, эти резкие переходы сплавляются в живой, дышащий звуковой мир, где каждое смешение обретает свой смысл. В центре большого сольного концерта — новый альбом «Няня», который сама исполнительница описывает как «музыкальную практику добаюкивания» травм от младенчества до взрослой жизни.

Пьеса легендарного советского драматурга Леонида Зорина — тонкая, пронзительная и лиричная история о силе первого чувства и жестокости исторических обстоятельств. Двое молодых людей, русский парень Виктор и польская девушка Гелена, встречаются в радостной, но полуразрушенной послевоенной Москве. Между ними мгновенно вспыхивает любовь, чистая и полная надежд. Они строят планы, верят в будущее, но их счастье оказывается вне закона: вышедший указ запрещает браки с иностранцами. В ролях Алёна Главатских и Илья Курицын.

Центральный выставочный зал и Пермское отделение Союза художников РФ подготовили специальную программу в рамках выставки «День художника». Сначала авторская экскурсия по экспозиции от кураторов выставки — арт-директора ЦВЗ Эллы Наруллиной и председателя Пермского отделения Союза художников России Максима Нурулина. После небольшого перерыва — концерт в формате квартирника: участники выставки Костя Масленников, Вика Ушакова и К⁰ будут петь песни под аккомпанемент гитары. Обещана «ламповая атмосфера».

В фойе театра вас ждет уникальный творческий союз — Екатерина Романова, Максим Иванчин и Андрей Никулин будут петь и рассказывать истории. Живая музыка, откровенные истории и диалог с залом. Это встреча о любви во всех ее проявлениях: светлой, сложной, смешной и вечной.

Предпремьерный показ фильма «Красавица» — трогательной истории о милосердии и любви ко всему живому, основанной на реальных событиях. Декабрь 1941 года. Ленинград. Блокада. Главный герой вместе с другими сотрудниками зоопарка спасает от обстрелов животных. Люди сами находятся на грани жизни и смерти, но не бросают бегемотиху по кличке Красавица. Фильм лично представит режиссёр Антон Богданов.

В День святого Валентина — новый концерт «Прекрасной музыки» от пианиста Германа Мархасина и ведущего Богдана Королька. На этот раз с ними выступит меццо-сопрано Елена Бирюзова, солистка Урал Оперы. Название праздничной программы не обманывает — все её герои переживают любовь, но все влюблённые счастливы (и несчастливы) по-своему. Рихард Вагнер начинает роман с женой своего покровителя и пишет песни на её стихи. Франц Шуберт рисует счастливую любовь рыбака, правда, едва ли счастлив сам. Влюблённым Ромео и Джульетте, балетным героям Сергея Прокофьева, даже предстоящая разлука нипочём. И в опере Родиона Щедрина под названием «Не только любовь» речь идёт, конечно же, только о ней. В программе: Рихард Вагнер — «Пять стихотворений Матильды Везендонк»; Франц Шуберт — «Счастливая любовь рыбака», «Она была здесь»; Сергей Прокофьев — «Ромео и Джульетта перед разлукой» из балета «Ромео и Джульетта»; Микаэл Таривердиев — Вокальный цикл на стихи Беллы Ахмадулиной; Родион Щедрин — Ария и частушки Варвары из оперы «Не только любовь»; Сергей Прокофьев — Медленный вальс из балета «Золушка».

Пермская краевая филармония представляет главный музыкальный вечер этого сезона — гала-концерт с участием всемирно известной оперной дивы Аиды Гарифуллиной, ведущего солиста театра «Геликон-опера» Ивана Гынгазова и Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Прозвучат Хабанера из оперы «Кармен» Бизе, болеро Елены Mercé, dilette amiche («Благодарю вас, милые подруги») из оперы «Сицилийская вечерня» Верди, ария Шемаханской царицы из оперы «Золотой петушок» Римского-Корсакова, ария Мими из оперы «Богема» и ария Тоски из оперы «Тоска» Пуччини, дуэты из опер «Богема» и «Травиата», увертюры к операм «Набукко» Джузеппе Верди и «Кармен» Жоржа Бизе, интермеццо из оперы «Сельская честь» Пьетро Масканьи, полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского и вальс «Весенние голоса» Иоганна Штрауса. Каждому гостю филармонии в подарок бокал игристого. Действует специальный вечерний дресс-код.

