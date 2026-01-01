В Перми команда «Дома Демидовых» запустит новый проект Пермякам предлагают оформить подписку на доставку хлеба и слойки Поделиться Твитнуть

В столице Прикамья основатели закрывшейся пекарни «Дом Демидовых» сообщили, что планируют запустить ещё один проект, который будет работать в новом формате.

Как рассказала «Новому компаньону» создатель проекта «Дом Демидовых» Анна Кобелева, организаторы придумали такую услугу: «хлеб и слойка от нашей команды по подписке».

«Раньше за нашим хлебом нужно было идти или приезжать специально. Это не всегда было удобно: рядом с нами никогда не было удобной парковки, например. Мы предлагаем закрыть вопрос с покупкой хлеба на месяцы вперед через подписку на доставку хлеба и слойки. Каждую неделю мы будем привозить набор из нескольких видов хлеба или слойки в заранее выбранный день. Делать заказ каждую неделю не нужно, достаточно будет оформить подписку один раз», - пояснила она.

Как и где оформить подписку, организаторы расскажут на этой неделе в своих соцсетях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2024 году пекарня «Дом Демидовых» прекратила работу из-за конфликта с собственником инженерных сетей — компанией ООО «ТехПромАвтоматика». Последняя заблокировала в здании подачу воды, отведение стоков, а также теплоснабжение и электричество. Впоследствии автор проекта открыл одноимённую столовую по адресу: Комсомольский проспект, 31а. В сентябре 2025 года это заведение выставили на продажу.

