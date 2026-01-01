В Перми закрылся рыбный ресторан «Магадан» Он работал больше года Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Рыбный ресторан «Магадан», расположенный по ул. Петропавловской, 57, прекратил свою работу. Соответствующее объявление появилось на входе в общепит.

Как сообщается в телеграм-канале in vino papulos, на его месте откроется новый проект — тоже столичный. В нём будет новая команда и новый подход к построению процессов и сервису.

Напомним, ресторан «Магадан», входящий в столичный холдинг Novikov Group, открылся в Перми в марте 2025 года. Перед его открытием на сайте по трудоустройству появилось 13 вакансий с предложением устроиться на работу в новый ресторан. При этом в большинстве вакансий не было информации о предлагаемой зарплате. Так, бухгалтеру на первичную документацию и менеджеру отдела кадров предлагали от 55 тыс. руб., а повару — от 76 тыс. руб.

Изначально планировалось, что по ул. Петропавловской, 57 откроется «Сыроварня». Однако позже концепция изменилась, и на этом месте начал свою работу «Магадан».

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