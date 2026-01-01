В Перми назначены повторные торги по имуществу экс-чиновницы Елены Лопаевой Её активы подешевели на 10% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 14 июля назначены повторные электронные торги по реализации активов, принадлежащих бывшему зампреду правительства — руководителю аппарата правительства Пермского края Елене Лопаевой. Имущество реализуется в рамках процедуры банкротства, инициированной самой должницей в прошлом году.

К продаже на предстоящих торгах выставлены три объекта недвижимости, совокупная стоимость которых была снижена на 10% по сравнению с первоначальной оценкой. Новая цена лота составляет 34,2 млн руб. (ранее — 38,06 млн руб.).

В состав реализуемого имущества входят два нежилых помещения, расположенных в пятиэтажных домах по адресам: ул. Крупской, 23 (44,7 кв. м) и ул. Матросова (67,2 кв. м). Стартовые цены на них установлены на уровне 15 и 7,5 млн руб. соответственно. Третий объект — земельный участок в д. Сухая в Хохловском сельском поселении Пермского муниципального округа с начальной ценой 15 млн 565 тыс. руб.

Организатором торгов выступает финансовый управляющий Елена Унанян. Предыдущая попытка продажи этого имущества в конце мая не увенчалась успехом: электронные торги были признаны несостоявшимися из-за полного отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре 2024 года суд приговорил Елену Лопаеву к четырём годам лишения свободы по обвинению в хищении 67 млн руб. из благотворительного фонда «Содействие — XXI век». Она не признала свою вину и отбывала наказание в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил ей отсрочку исполнения приговора для воспитания несовершеннолетнего сына, а штраф был полностью погашен.

В мае 2025 года Лопаева обратилась в суд с заявлением о признании её несостоятельной (банкротом). Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требование 11 июля 2025 года, введя процедуру реализации имущества. Общий размер задолженности перед кредиторами составил 72,4 млн руб. В реестр требований были включены долг перед благотворительным фондом (признан потерпевшим по уголовному делу) на сумму 67,6 млн руб. и недоимка по налогам в размере 158,3 тыс. руб. в пользу МИФНС № 21 по Пермскому краю.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.