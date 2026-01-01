Торги по распродаже имущества экс-вице-премьера Пермского края назначены на 27 мая На аукцион выставлена недвижимость по начальной цене в 38 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Финансовый управляющий бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, находящейся в процессе банкротства, Елена Унанян объявила о проведении электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего экс-чиновнице.

Как стало известно «Новому компаньону», на аукцион, который пройдёт 27 мая, выставлены три объекта: нежилые помещения в пятиэтажных домах Перми по ул. Крупской, 23 и ул. Матросова, 6 с начальными ценами 15 и 7,5 млн руб. соответственно; а также земельный участок в д. Сухая с/п Хохловское Пермского муниципального округа с начальной ценой продажи — 15 млн 565 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах принимаются с 16 марта.

Ранее, напомним, финансовый управляющий Лопаевой обратилась в Арбитражный суд Пермского края с ходатайством о привлечении ООО «Шмидт и Шмидт» к делу о банкротстве экс-вице-премьера. Согласно материалам дела, у Елены Лопаевой в Италии имеется недвижимое имущество. Финансовый управляющий установила, что для получения информации из итальянского реестра недвижимости необходимо обратиться к адвокату, нотариусу или специализированной компании. Ходатайство было удовлетворено судом.

Как писал «Новый компаньон», в сентябре 2024 года Елена Лопаева была приговорена к четырём годам лишения свободы за хищение 67 млн руб. из фонда «Содействие — XXI век». Свою вину она не признала. Наказание отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил ей отсрочку от отбывания наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф был полностью погашен.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о банкротстве. Суд признал её банкротом, и в отношении неё была введена процедура реализации имущества.

