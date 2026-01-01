Для поиска зарубежных активов бывшего вице-премьера Прикамья привлекут юридическую фирму У Елены Лопаевой в Италии имеется недвижимое имущество Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Финансовый управляющий бывшей вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, находящейся в процессе банкротства, обратился в Арбитражный суд Пермского края с ходатайством о привлечении ООО «Шмидт и Шмидт» к делу. Это необходимо для поиска имущества должника за границей, следует из картотеки суда. Стоимость услуг юридической фирмы составила 11 тыс. руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно материалам дела, у Елены Лопаевой в Италии имеется недвижимое имущество. Финансовый управляющий установил, что для получения информации из итальянского реестра недвижимости необходимо обратиться к адвокату, нотариусу или специализированной компании. Поскольку статус арбитражного управляющего не предусматривает знаний в области иностранного права, он был вынужден обратиться за помощью к профессиональным представителям. В связи с этим ходатайство о привлечении ООО «Шмидт и Шмидт» было удовлетворено судом.

Напомним, в сентябре 2024 года Елена Лопаева была приговорена к четырем годам лишения свободы за хищение 67 млн руб. из фонда «Содействие — XXI век». Свою вину она не признала. Наказание отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил ей отсрочку от отбывания наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф был полностью погашен.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о банкротстве. Суд признал её банкротом, и в отношении неё была введена процедура реализации имущества. В апреле 2025 года было возбуждено исполнительное производство, сумма сбора по которому составила 4,735 млн руб. В ноябре 2025 года суд заменил наказание на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.

