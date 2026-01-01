Продажа имущества бывшего вице-премьера Пермского края не состоялась На торги не поступило заявок

Константин Долгановский

Финансовый управляющий бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, находящейся в процессе банкротства, Елена Унанян объявила о признании электронных торгов по продаже имущества экс-чиновницы несостоявшимися. На них не было подано ни одной заявки.

Как сообщал «Новый компаньон», на аукцион, который должен был пройти 27 мая, выставлялись три объекта: нежилые помещения в пятиэтажных домах Перми по ул. Крупской, 23 и ул. Матросова, 6 с начальными ценами 15 и 7,5 млн руб. соответственно; а также земельный участок в д. Сухая с/п Хохловское Пермского муниципального округа с начальной ценой продажи — 15 млн 565 тыс. руб.

Напомним, в сентябре 2024 года Елена Лопаева была приговорена к четырём годам лишения свободы за хищение 67 млн руб. из фонда «Содействие — XXI век». Свою вину она не признала. Наказание отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил ей отсрочку от отбывания наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф был полностью погашен.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о банкротстве. Суд признал её банкротом, и в отношении неё была введена процедура реализации имущества.

