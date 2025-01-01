Недвижимость бывшего вице-премьера правительства Прикамья выставят на торги У Елены Лопаевой продадут два нежилых помещения и земельный участок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кредиторы бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, осужденной за крупное мошенничество, одобрили условия реализации трёх объектов недвижимости, принадлежащих ей, в рамках процедуры банкротства. Такие данные следуют из реестра «Федресурс». Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

В частности, на аукцион будут выставлены два нежилых помещения. Первое занимает площадь 67,2 кв. м и расположено по ул. Дружбы, 23. Его оценочная стоимость 15 млн руб. Второе имеет площадь 44,7 кв. м и находится по ул. Матросова, 6, стоимостью 7,5 млн руб.

Также будет продан земельный участок в д. Сухая, относящейся к Хохловскому сельскому поселению, площадью 28,3 га, за 15,5 млн руб. Продажа активов будет осуществляться посредством открытых торгов в форме аукциона.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2024 году Лопаеву признали виновной в хищении 67 млн руб. из фонда «Содействие — XXI век». Экс-чиновницу приговорили к четырем годам заключения. Свою вину она не признала. Елена Лопаева отбывала наказание в хозотряде СИЗО, однако в феврале 2025 года суд предоставил ей отсрочку в связи с необходимостью ухода за несовершеннолетним ребёнком. Штраф она выплатила в полном объёме.

Позже, в мае этого года, Лопаева инициировала процедуру личного банкротства. Суд удовлетворил её заявление, начав процесс реализации имущества. Ранее, в апреле, в отношении Лопаевой было возбуждено исполнительное производство, исполнительский сбор по которому составил 4,735 млн руб. В ноябре 2025 года суд заменил лишение свободы на ограничение свободы на 2 года 6 месяцев и 12 дней.

