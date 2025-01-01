Экс-зампреду правительства Пермского края смягчили наказание Елена Лопаева признана виновной в хищении 67 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывшему заместителю председателя правительства Пермского края и финансовому управляющему фонда «Содействие — XXI век» Елене Лопаевой смягчили меру наказания. Об этом сообщает Properm.ru.

По информации издания, Индустриальный районный суд 28 ноября заменил осуждённой за растрату 67 млн руб. из средств фонда неотбытый срок заключения в колонии общего режима на более мягкую меру. Ей назначили два года, шесть месяцев и 12 дней ограничения свободы. При этом представление уголовно-исполнительной инспекции о снятии судимости с Лопаевой было оставлено без рассмотрения. Осуждённая не может выезжать за пределы Перми и менять место жительства.

Напомним, в сентябре прошлого года Лопаеву приговорили к четырём годам лишения свободы за хищения. Свою вину она не признала, но обжаловать приговор не смогла. Согласно материалам дела, 20 ноября 2015 года Пермский край и ПАО «НК ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о сотрудничестве. Компания перечисляла благотворительные средства на социальные объекты и краевые проекты, включая формирование резерва для региональных и федеральных мероприятий. Общая сумма пожертвований составила не менее 67,69 млн руб.

Следствие считает, что Лопаева разработала преступный план совместно с директором фонда Еленой Найдановой. Они привлекли подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юрлиц для оформления фиктивных договоров и перечисления денег на их счета. Таким образом, средства, предназначенные фонду, были похищены. На 1 декабря назначено оглашение заочного приговора Найдановой. Гособвинение просит назначить ей 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 9,9 млн руб. Её подельница проходит в качестве свидетеля по данному делу.

