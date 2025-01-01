Осужденную за хищения экс-вице-премьера правительства Прикамья просят оставить на свободе Отсрочка исполнения наказания Елены Лопаевой истекает 19 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Индустриальный районный суд поступило представление от уголовно-исправительной инспекции с просьбой о замене наказания на более мягкое для экс-чиновницы Елены Лопаевой, осужденной за хищение 57,7 млн руб. Об этом сообщает Properm.ru. В суде подтвердили факт поступления представления, но не назвали дату его рассмотрения.

В январе 2025 года Лопаевой была предоставлена отсрочка реального наказания до 19 ноября этого года. Она получила отсрочку для воспитания своего несовершеннолетнего сына. С учётом времени, проведенного под арестом в СИЗО, ей осталось провести в колонии около полугода.

Инспекторы отмечают, что за время отсрочки Лопаева не нарушала закон и ответственно занималась воспитанием сына. В своем представлении они просят суд освободить осужденную от оставшейся части наказания либо заменить его на более мягкий вариант.

В сентябре прошлого года Лопаеву приговорили к четырём годам лишения свободы за хищение средств из фонда «Содействия XXI век» на сумму 67 млн руб. Свою вину она не признала, но обжаловать приговор не смогла.

Пермский краевой суд в январе 2025 года подтвердил решение Индустриального суда о взыскании с Лопаевой ущерба по гражданскому иску фонда. Сама Лопаева находится в стадии банкротства. В настоящее время завершается заочное рассмотрение дела в отношении Елены Найдановой, которая скрывается и находится в розыске. В этом деле ответственность за ущерб может быть разделена между ними.

Согласно материалам дела, 20 ноября 2015 года Пермский край и ПАО «НК ЛУКОЙЛ» заключили соглашение о сотрудничестве. Компания перечисляла благотворительные средства на социальные объекты и краевые проекты, включая формирование резерва для региональных и федеральных мероприятий. Общая сумма пожертвований составила не менее 67,69 млн руб.

Следствие считает, что Лопаева разработала преступный план совместно с директором фонда Еленой Найдановой. Они привлекли подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и юрлиц для оформления фиктивных договоров и перечисления денег на их счета. Таким образом, средства, предназначенные фонду, были похищены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.