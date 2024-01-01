Максим Артамонов Наказали за «Содействие» Бывшего вице-премьера краевого правительства Елену Лопаеву приговорили к четырём годам колонии Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде Перми 31 января завершился резонансный судебный процесс по уголовному делу о хищениях из фонда «Содействие — XXI век». В деле были две основные фигурантки — бывший вице-премь­ер правительства Прикамья Елена Лопаева и бывший директор фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова. Последняя скрылась от следствия и сейчас находится за пределами России, поэтому суд вынес приговор только в отношении Елены Лопаевой — её признали виновной в хищении 67,7 млн руб. фонда и приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб.

Константин Долгановский

Изначально гособвинение запрашивало для неё более строгое наказание — шесть лет лишения свободы, штраф 900 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности в течение двух с половиной лет.

В зале суда в этот день собралось много журналистов, пришли родственники и друзья бывшей чиновницы. На оглашение Лопаева пришла в брендированной толстовке, на которой изображён полигональный медведь и номер региона — 59.

Судья Оксана Корепанова зачитала приговор в течение нескольких минут, после чего Лопаеву взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор она может обжаловать в течение 15 дней.

Для обеспечения выплаты штрафа суд сохранил арест на нежилое помещение в Перми, которое находится в собственности Лопаевой. При этом был снят арест с остального её имущества, в том числе за рубежом. Осуждённая имеет доли в жилом помещении в Италии. Кроме того, у Лопаевой было изъято имущество, среди которого золотые украшения, 253 доллара, телефоны Apple и 162 тыс. руб.

Благотворительный фонд «Содействие — XXI век» был создан в Прикамье в 2010 году. Взамен налоговых льгот крупные компании перечисляли в него средства на культурные проекты. Лопаева и Найданова обвинялись в хищении 67,7 млн руб. фонда под видом оплаты услуг заказчикам.

В материалах дела отмечается, что с 30 октября 2017 года по 30 августа 2019 года Найданова заключила фиктивные договоры с подконтрольными юридическими лицами и ИП для выполнения работ в рамках проекта «Пермский край: Движение вперёд». Найданова перечисляла деньги на расчётные счета контрагентов, но фактически работы не выполнялись. Эти деньги затем якобы обналичивались и передавались Лопаевой.

В январе 2022 года Лопаеву задержали в Москве и доставили в Пермь, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей. Она пробыла в СИЗО до июня того же года. Чиновница заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, после чего ей изменили меру пресечения на домашний арест, а затем — на запрет определённых действий.

В материалах дела говорилось о том, что из средств фонда «Содействие — XXI век» оплачивались расходы чиновников краевого правительства.

Сама Лопаева на протяжении всего судебного процесса не признавала свою вину. На заседании в середине января она выступила с последним словом и заявила, что её обвинение не подтверждено, а корыстный умысел не доказан. Также на суде бывшая чиновница сказала о своей беременности — она ждёт пятого ребёнка.

Политическая подоплёка

После оглашения вердикта адвокат Лопаевой Александр Березин заявил, что приговор будет обжалован в апелляционной инстанции. Он рассказал некоторые подробности этого дела. По мнению защитника, вердикт суда «не является обоснованным», «он не соответствует фактическим материалам дела».

Адвокат сослался на оговор со стороны второй фигурантки уголовного дела — Елены Найдановой, которая выехала за пределы РФ.

«Она [Найданова] сделала очень хитрый ход — нас оговорила, а сама уехала. Это проблема и вина следствия — то, что в отношении Найдановой не была избрана мера пресечения. Она этим воспользовалась. Бардак в этой части. Суд на сегодняшний день не является самостоятельным органом. В деле очень серьёзная политическая подоплёка. Оно начиналось с прицелом на других лиц, а закончилось в отношении Лопаевой. У нас из 45 свидетелей обвинения ни один не сказал, что Лопаева присвоила какую-то денежную сумму. Они говорили о чём угодно, об избирательных кампаниях губернатора и президента в 2018 году, что совершенно не соответствует действующему законодательству (нецелевое использование денег фонда)», — пояснил Березин.

Он обратил внимание на проблемы со здоровьем своей подзащитной. В своё время это обстоятельство стало причиной для изменения меры пресечения на домашний арест.

Журналисты спросили адвоката о беременности его подзащитной, о которой она заявила в последнем слове, однако он сказал, что пока не видел подтверждающих документов. Впоследствии этот факт может повлиять на смягчение приговора.

Защитник также отметил, что суд, «можно сказать, пошёл нам навстречу», поскольку гособвинение просило шесть лет. Лопаевой зачли пребывание под стражей, под домашним арестом и ограничительные меры. «Фактически полтора года останется», — сказал адвокат. Сейчас Лопаева находится в следственном изоляторе. Она будет там до рассмотрения апелляционной жалобы. Один день нахождения в СИЗО ей засчитают за полтора дня колонии общего режима.

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