В Прикамье к вечеру ожидается град диаметром более 20 мм Ветер будет достигать 27 метров в секунду

РСЧС распространила информацию об ухудшении погоды в Пермском крае к вечеру 27 мая: ожидаются сильный ветер до 27 метров в секунду и град диаметром более 20 мм. «В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112», — проинформировала служба.

Ранее ГИС-центр ПГНИУ сообщал, что 27 мая в Пермском крае вновь ожидаются мощные шквалы, аналогичные тем, что были вчера.

Метеорологи прогнозируют, что в середине дня над Южным Уралом возникнут грозы, которые начнут двигаться на север-северо-восток, направляясь в сторону Пермского края. Эти природные явления будут похожи на вчерашние грозы: они принесут небольшие осадки, но с существенными порывами ветра. Наибольшая вероятность сильных шквалов ожидается на юго-востоке региона, где порывы ветра могут быть такими же интенсивными, как вчера в Оханске, а возможно, и сильнее.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что 26 мая ветер со скоростью более 20 м/с привёл к множественным авариям на линиях электропередачи в Пермском, Нытвенском, Очёрском, Верещагинском, Ординском, Куединском, Чернушинском, Чайковском и других районах. Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

В Чайковском из-за урагана произошло трагическое событие: дерево упало на ребёнка, в результате чего девочка погибла на месте.

