В Пермском крае энергетики устраняют последствия ураганного ветра Дополнительные силы направлены в пострадавшие от стихии территории

Ольга Мартынова

В Пермском крае продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за сильного ветра. Для ускорения ликвидации последствий стихии в регион направлены дополнительные бригады и спецтехника. Как сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал», на самых пострадавших участках трудятся более 250 специалистов, объединённых в 80 ремонтных бригад.

К восстановительным работам подключились не только местные специалисты, но и энергетики из других районов Пермского края, а также бригады из Свердловской области.

Ветер, скорость которого превышала 20 м в секунду, привёл к многочисленным авариям на линиях электропередачи в Пермском, Нытвенском, Очёрском, Верещагинском, Ординском, Куединском, Чернушинском, Чайковском и других округах. Энергетики просят жителей сообщать о повреждениях энергообъектов по телефону 8-800-220-0-220 или по короткому номеру 220.

Напомним, непогода обернулась трагедией: в Чайковском ураган повалил дерево на ребёнка, девочка погибла на месте. После этого прокуратура начала проверку, а следователи СК возбудили уголовное дело.

Губернатор Пермского края поручил главам муниципалитетов срочно принять меры по защите пострадавших домов от новых осадков. Фонду капитального ремонта дано указание организовать строительно-монтажные работы в кратчайшие сроки.

