Дмитрий Махонин выразил соболезнования семье погибшей в Прикамье девочки Она скончалась из-за упавшего на неё дерева

Константин Долгановский

Глава Прикамья Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибшей в Чайковском девочки, которая скончалась от смертельных травм из-за упавшего на неё дерева.

Губернатор сообщил, что 26 мая в ряде муниципалитетов Пермского края из-за неблагоприятных погодных условий зафиксированы повреждения: в Оханске частично сорваны крыши многоквартирных домов, а в Добрянке, Ильинском и Перми из-за падения деревьев повреждены линии электропередачи.

«Поручил главам муниципалитетов оперативно провести мероприятия по защите пострадавших домов от возможных осадков, а Фонду капремонта организовать строительно-монтажные работы в ближайшее время», — рассказал Махонин.

Напомним, трагедия случилась вечером 26 мая. Первым о ЧП сообщил глава территории Алексей Агафонов. После происшествия прокуратура и следком по региону начали проверку.

