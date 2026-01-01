В Прикамье ребёнок погиб от упавшего на него дерева Трагедия произошла в Чайковском Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Агафонов

Вечером 26 мая в Чайковском городском округе дерево упало на подростка, после чего ребёнок погиб. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава муниципалитета Алексей Агафонов.

Чиновник рассказал, что для установления всех обстоятельств происшествия на место выехали оперативные службы округа. Кроме того, на месте происшествия работают оперативный штаб и правоохранители. По его словам, также пострадала девочка — её госпитализировали.

Сейчас в Чайковском проводится комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее писал «Новый компаньон», вечером 26 мая Пермь накрыл шквалистый ветер. В аэропорту Большое Савино был отмечен порыв ветра 22 м/с. Пользователи соцсетей сообщают, что в разных районах города ветер повалил деревья.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.