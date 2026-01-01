Пермь накрыл шквалистый ветер Его скорость достигает 22 м/c

Ольга Мартынова

В западной части Перми наблюдается шквалистый ветер. По данным синоптиков, сильные порывы возможно ещё в течение получаса. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео стихийного явления.

«22 м/с отмечено в аэропорту Бол. Савино. Такой ветер способен ломать деревья и снести плохо закрепленные конструкции», — сообщается в телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Синоптики отмечают, что шквал вызван мощной грозовой ячейкой — она смещается с юга.

