В Пермском крае возбуждено уголовное дело после гибели девочки из-за упавшего дерева Трагедия случилась в Чайковском Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Чайковском после гибели 16-летней девочки следователи СК завели уголовное дело. Ребёнок погиб, когда во время сильного ветра на него обрушилось дерево. От полученных травм девочка скончался на месте происшествия.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности. Сейчас следователи осматривают территорию, опрашивают свидетелей и очевидцев. Следствие намерено выяснить все обстоятельства и причины случившегося, а также установить, были ли допущены нарушения со стороны ответственных лиц.

Параллельно прокуратура региона организовала собственную проверку. По предварительным данным, инцидент произошёл в лесополосе неподалёку от городского пляжа. На место выехал прокурор Чайковского Алмаз Сакаев, который контролирует ход расследования и координирует работу служб.

Надзорное ведомство взяло дело под особый контроль. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям всех, кто мог быть причастен к трагедии. Расследование продолжается.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.