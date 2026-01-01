В Прикамье 27 мая снова ожидаются мощные шквалы Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Пермском крае в среду, 27 мая, вновь прогнозируются мощные шквалы, аналогичные вчерашним. Об этом предупредили в ГИС-центре ПГНИУ.

По данным метеорологов, в середине дня над Южным Уралом возникнут грозы, которые будут перемещаться на север-северо-восток, в сторону Пермского края. Эти природные явления будут напоминать вчерашние грозы: они принесут слабые осадки, но с сильными порывами ветра. Ожидается, что наиболее вероятны сильные шквалы на юго-востоке региона, где могут возникнуть порывы ветра, аналогичные тем, что наблюдались вчера в Оханске, а возможно, даже более интенсивные.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ветер 26 мая, скорость которого превышала 20 метров в секунду, привёл к многочисленным авариям на линиях электропередачи в Пермском, Нытвенском, Очёрском, Верещагинском, Ординском, Куединском, Чернушинском, Чайковском и других округах. Специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Непогода в Чайковском обернулась трагедией: ураган повалил дерево на ребёнка, девочка погибла на месте. После этого прокуратура начала проверку, а следователи СК возбудили уголовное дело.

Губернатор Пермского края поручил главам муниципалитетов срочно принять меры по защите пострадавших домов. Фонду капитального ремонта дано указание организовать строительно-монтажные работы в кратчайшие сроки.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.