Состояние попавшего в ДТП оператора пермских баскетболистов улучшилось Денис Обметкин по-прежнему находится в больнице в Челябинской области Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство здравоохранения Пермского края 25 мая предоставило «Новому компаньону» информацию о состоянии пострадавшего в результате ДТП оператора баскетбольной команды «Бионорд Про» Дениса Обметкина.

«Пациент продолжает лечение в больнице в Челябинской области, находится в состоянии средней степени тяжести», — заявили в министерстве в ответ на запрос издания.

Ранее сообщалось, что Денис Обметкин, сопровождавший команду из Магнитогорска, был прооперирован и находился в тяжёлом состоянии.

Напомним, авария произошла утром 22 мая в Челябинской области, когда спортсмены возвращались из Магнитогорска после соревнований. Водитель микроавтобуса погиб, четверо ранены, один тяжело. По факту ДТП Следственный комитет по Челябинской области начал уголовное расследование.

