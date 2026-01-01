В Пермском крае сняли режимы «Ковёр» и «Беспилотная опасность» Утром 23 мая украинские дроны атаковали промпредприятие в Прикамье

фото: ЕДДС Перми

Режим «Беспилотная опасность», введённый сегодня в 8:15 на территории Прикамья, снят в 11:55. Также отменён и режим «Ковер». Соответствующие уведомления получили жители региона в приложении РСЧС.

Как сообщил губернатор Прикамья, 23 мая вражеские БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий региона. По его информации, несколько беспилотников были уничтожены на подлёте силами Министерства обороны и мобильными огневыми группами. Жертв нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Из-за режима «Беспилотная опасность» в Перми пришлось отложить старт полумарафона «ЗаБег РФ».

В аэропорту Перми сообщили о задержке минимум 12 рейсов.

